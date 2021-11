NBP: od czwartku w sprzedaży złote i srebrne monety z Ignacym Daszyńskim

Od 4 listopada 2021 r. do nabycia srebrne i złote monety kolekcjonerskie "Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – Ignacy Daszyński" – poinformował w środowym komunikacie NBP.

Narodowy Bank Polski poinformował w środę, że od 4 listopada będzie można kupić nowe monety kolekcjonerskie "Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości - Ignacy Daszyński": srebrną o nominale 10 zł i złotą o nominale 100 zł. Na rewersie srebrnej i złotej monety został umieszczony wizerunek Ignacego Daszyńskiego.

Jak wyjaśnił bank centralny, srebrna moneta zostanie wyemitowana w nakładzie do 11 tys. sztuk i będzie można ją nabyć w cenie 170 zł brutto. Nakład złotej monety wyniesie do 1200 sztuk, a cena - 2200 zł brutto. Monety będą do kupienia w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym NBP Kolekcjoner.

NBP poinformował także, że kolejna emisja jest zaplanowana na 9 listopada 2021 r. Tego dnia Narodowy Bank wprowadzi do obiegu banknot kolekcjonerski o nominale 20 zł oraz złotą monetę o nominale 500 zł - "Lech Kaczyński. Warto być Polakiem".

