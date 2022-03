NBP odnotowało niemal rekordowy miesięczny przyrost gotówki

W ubiegłym miesiącu ilość gotówki w obiegu wzrosła o prawie 16 mld zł, był to trzeci największy miesięczny przyrost w historii danych NBP (od 1997) - skomentował wtorkowe dane Narodowego Banku Polskiego PKO BP.

Jak podał Narodowy Bank Polski we wtorkowym komunikacie, na koniec lutego 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1 984,2 mld zł i była o 23,8 mld zł wyższa niż na koniec stycznia 2022 r.

Zdaniem analityków, przyrost gotówki odbył się kosztem depozytów gospodarstw domowych, których wartość spadła o 7,2 mld zł.

Podano, że w lutym, po miesiącu spadku, relacja kredytów do depozytów wzrosła do 78,8 proc. W ocenie analityków możliwy jest jej dalszy wzrost.

"W ciągu minionego miesiąca ilość gotówki w obiegu wzrosła o prawie 16 mld zł, i był to 3. największy miesięczny przyrost w historii danych NBP (od 1997). Warto jednak podkreślić, że skala wzmożonego zapotrzebowania na gotówkę obserwowanego bezpośrednio po ataku Rosji na Ukrainę była znacznie mniejsza niż w marcu i kwietniu 2020, kiedy ilość gotówki wzrosła o odpowiednio 26 i 20 mld zł" - napisano w komentarzu PKO BP.



Zdaniem analityków, przyrost gotówki odbył się kosztem depozytów gospodarstw domowych, których wartość spadła o 7,2 mld zł - głębszy miesięczny spadek odnotowano tylko raz, w październiku 2001. Depozyty bieżące gospodarstw domowych spadły o 9 mld zł, a depozyty terminowe wzrosły o 1,8 mld zł.

Jak wskazano w komentarzu, dane o należnościach i zobowiązaniach sektora bankowego, skorygowane o kurs walutowy, pokazały wzrost dynamiki kredytów do 4,9 proc. r/r z 4,2 proc. r/r w styczniu. W segmencie gospodarstw domowych widoczne jest jednak hamowanie - kredyty konsumpcyjne wzrosły o 1,5 proc. r/r wobec 1,8 proc. r/r w styczniu, a kredyty mieszkaniowe o 6,0 proc. r/r wobec 6,3 proc. r/r miesiąc wcześniej (łącznie złotowe i walutowe, skorygowane o kurs).

Dodano, że w przypadku kredytów mieszkaniowych nastąpił pierwszy od 2015 r. spadek (-0,1 proc.) w ujęciu m/m po korekcie o efekt kursowy. Wzrost kredytów dla przedsiębiorstw przyspieszył do 6,1 proc. r/r z 3,4 proc. r/r w styczniu i dotyczył zarówno kredytów inwestycyjnych, jak i obrotowych.



"W bankowych danych o depozytach warto zwrócić uwagę na niezgodny z wzorcem sezonowym spadek depozytów rolników indywidualnych (o 4,2 proc. m/m, dane skor.) co, obok wzmożonego popytu na gotówkę i paliwo, można wiązać z bardzo wysokimi kosztami nawozów" - zauważają analitycy.

Dodają, że w lutym, po miesiącu spadku, relacja kredytów do depozytów wzrosła do 78,8 proc. W ocenie analityków możliwy jest jej dalszy wzrost.

"Kolejne miesiące powinny pokazać normalizację zapotrzebowania na gotówkę i powrót do standardowej zmienności depozytów gospodarstw domowych. W dalszej części roku oczekujemy obniżenia dynamiki kredytów hipotecznych (efekt niepewności oraz wzrostu stóp procentowych) oraz wzrostu dynamiki kredytów dla przedsiębiorstw" - uważają analitycy.

