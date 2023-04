NBP pcha nas w bagno, z którego możemy nie wydostać się przez lata

- Bez dalszych podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej czekają nas lata z bardzo wysoką, nieakceptowalną inflacją - mówi WNP.PL Stanisław Gomułka, ekonomista Business Centre Club oraz były podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

- Obniżenie inflacji do poziomu około 10 proc. w 2023 roku jest realne, jednak przy obecnym poziomie stóp procentowych dalsze spadki w kierunku celu inflacyjnego są praktycznie niemożliwe - mówi Stanisław Gomułka, ekonomista Business Centre Club oraz były podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Wskazuje on na zbyt luźną politykę fiskalną i monetarną z czasów pandemii jako realną przyczynę bieżącej inflacji, wbrew przekazom o kluczowej roli wojny na Ukrainie.

W jego opinii stopy procentowe powinny jak najszybciej wzrosnąć do poziomu między 8-10 procent, w przeciwnym razie wysoka inflacja zostanie z nami na długie lata.

W piątek, 14 marca Główny Urząd Statystyczny podał, że inflacja w marcu 2023 roku wyniosła finalnie 16,1 proc., w porównaniu do 18,4 proc. zanotowanych w lutym. W opinii Stanisława Gomułki istnieją realne podstawy do tego, aby inflacja w tym roku spadła do okolic 10 procent, ale trwałe zejście poniżej tego poziomu w obecnych realiach polityki pieniężnej będzie niezwykle trudne.

- Uzasadnione są szacunki spadku inflacji z bieżących poziomów w pobliże 10 procent. Problem polega jednak na tym, że spadającej inflacji towarzyszyć będzie także spowolnienie realnego wzrostu gospodarczego oraz to, że po tym pierwszym, istotnym spadku, o powrót do celu inflacyjnego przy takim poziomie stóp jak obecnie będzie niezwykle trudno. A pamiętajmy, że inflacja rzędu 10 proc., która obecnie wydaje nam się relatywnie niska, to wartość wciąż dewastująca siłę nabywczą społeczeństwa - wskazuje ekonomista.

Przypomnijmy, cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego to roczna inflacja na poziomie 2,5 proc., z dopuszczalnymi odchyleniami +/- 1 pkt. proc., czyli w praktyce najbardziej pożądana z punktu widzenia polskiej gospodarki byłaby stabilna inflacja w przedziale 1,5-3,5 proc.

Na dziś 10-procentowa inflacja jest relatywnie niska, na dłuższą metę nieakceptowalna

Nasz rozmówca podkreśla, że aby inflację zbić wyraźnie poniżej 10 procent, musimy jako społeczeństwo ponieść koszty tego działania.

- Jeżeli będziemy kontynuować politykę niskiego kosztu społecznego zbijania inflacji, wówczas grozi nam wejście w obszar bagna, z którego będzie trudno wyjść. Mówię o bagnie w postaci inflacji znacznie powyżej celu przy jednocześnie bardzo niewielkiej dynamice wzrostu PKB. Dodatkowo będziemy mieli dalsze silne uderzenie w oszczędności gospodarstw domowych. One tracą przy wysokiej inflacji, bo ta sprowadza realne stopy procentowe do poziomów ujemnych - wyjaśnia ekonomista.

Realne stopy procentowe to ich wartość nominalna skorygowana o inflację. Przy uwzględnieniu marcowej wartości wskaźnika cen konsumenckich i bieżącego poziomu stopy referencyjnej (6,75 proc.) realne stopy kształtują się na pułapie prawie -10 procent.

Stanisław Gomułka przyznaje, że inflacja na poziomie około 10 procent na dłuższą metę jest nie do zaakceptowania.

- Bez podjęcia działań kosztownych ze społecznego punktu widzenia, czyli wyższych stóp, ograniczenia akcji kredytowej dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw skuteczna, długoterminowa walka z inflacją nie będzie możliwa. Dlatego potrzebne jest dalsze zacieśnianie polityki monetarnej nawet przy niskim tempie wzrostu gospodarczego - mówi ekspert.

Obecny poziom stóp za niski na trwałe zbicie inflacji w okolice celu

Decyzję Rady Polityki Pieniężnej o przerwaniu cyklu podwyżek stóp procentowych, a nie jego zakończeniu Gomułka uważa za jedną z bardziej rozsądnych, ale niewystarczających.

- Pamiętajmy, że nadrzędnym celem NBP jest opanowanie inflacji do celu z pasmem wahań +/- 1 pkt. proc. Część członków RPP zdaje sobie sprawę, że zmniejszenie inflacji z 10 proc. do okolic celu będzie bardzo trudne bez podniesienia stóp procentowych, ale finalnie gremium stóp nie podnosi. A obecny ich poziom jest zdecydowanie za niski na skuteczną walkę z inflacją w długim terminie - mówi Gomułka.

- Potwierdzają to także ostatnie analizy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który jasno wskazuje, że aby osiągnąć cel inflacyjny w perspektywie 2-3 lat, powinno się dalej podwyższać stopy, bo nawet przy 10-proc. inflacji realne stopy wciąż będą ujemne, co odbije się na oszczędnościach - argumentuje ekonomista BCC.

Narracja o putinflacji jest nieaktualna, mści się na nas masowy dodruk pieniądza

Ekonomista wyjaśnił także przyczyny wysokiej inflacji w Polsce, wskazując na czynniki wewnętrzne jako te kluczowe, wbrew narracji rządu czy prezesa NBP.

- Jeżeli chodzi o przyczyny tej bardzo wysokiej inflacji, z jaką borykamy się obecnie, to można powiedzieć, że mleko rozlało się już w czasie pandemii. Drastyczny wzrost inflacji spowodowany jest bowiem bardzo ekspansywną polityką monetarną NBP, a mówiąc wprost - masowym dodrukiem pieniądza. Odpowiedzialność za różnicę w poziomie inflacji, jaka ma miejsce między Polską a krajami zachodnimi, ponosi NBP i polityka fiskalna rządu. Polityka monetarna NBP miała za zadanie wspomagać rząd w łagodzeniu negatywnych skutków gospodarczych pandemii, co oznaczało dodruk pieniądza. A obecna inflacja to niestety naturalny efekt nadmiernej jego kreacji - wyjaśnia Gomułka.

Całkowicie nieaktualna jest według niego narracja o kluczowej roli tzw. putinflacji.

- Ceny ropy i gazu mocno spadły, są niższe niż przed wojną. Obecnie taka interpretacja ze strony Adama Glapińskiego i premiera Morawieckiego, którzy podkreślają kluczową rolę Rosji w tym bardzo wysokim wzroście cen, jest całkowicie nieadekwatna do rzeczywistości - mówi ekonomista.

Dodaje, że w przypadku Węgier mieliśmy do czynienia również z bardzo ekspansywną polityką monetarną i fiskalną, stąd odczyty inflacji w tym kraju na poziomie ponad 20 procent.

- Wewnętrzny czynnik w postaci nadmiernej kreacji pieniądza determinuje obecnie inflację na Węgrzech, w Polsce czy w Turcji - podsumowuje Gomułka.

W marcu inflacja na Węgrzech wyniosła aż 25,7 proc., a w Turcji inflacja w lutym obniżyła się z 66 do 55 proc. w ujęciu rok do roku.

Natychmiastowa podwyżka stóp procentowych o 1-2 pkt. proc. koniecznością

Stanisław Gomułka podzielił się także swoimi spostrzeżeniami historycznymi w kontekście walki z inflacją.

- Przy całej dyskusji o inflacji i polityce monetarnej warto przypomnieć historię sprzed 20 lat. Wtedy inflacja z poziomu około 15 proc. spadła w dosyć szybkim tempie do okolic celu NBP. Powodem była gwałtowna podwyżka stóp do poziomu około 15 procent. To było działanie w moim mniemaniu nadmiernie surowe, ale bardzo skuteczne. Nikt oczywiście nie proponuje obecnie tak radykalnej powtórki, ale zasadne wydaje się podwyższenie stopy procentowej w Polsce do przedziału 8-10 proc. Bez takiego ruchu trudno będzie zbijać inflację w kierunku celu - wyjaśnia ekonomista.

Od września 2022 roku referencyjna stopa procentowa w Polsce wynosi 6,75 proc.

- Osiągnięcie celu będzie oczywiście wymagało kosztów społecznych, to nieuniknione. Póki co bezrobocie jest niskie, koszty społeczne są więc relatywnie niewielkie. To niskie bezrobocie i wciąż dodatnia dynamika PKB dają przestrzeń do zaostrzania polityki pieniężnej o te 1-2 pkt. proc. tak naprawdę na już. To byłoby umiarkowane i odpowiednie zacieśnianie - dodaje.

Wskazuje jednocześnie na brak determinacji w Radzie Polityki Pieniężnej, aby w roku wyborczym podejmować trudne decyzje.

- Z racji roku wyborczego brakuje jednak determinacji w RPP do takiego ruchu. Samo dopuszczenie możliwości wzrostu stóp jest już pozytywnym sygnałem, ale to zbyt mało. Perspektywa wyborcza będzie wzmagać ostrożność i grę na przeczekanie rządzących, a to spowoduje, że obniżanie inflacji poniżej 10 proc. będzie utrudnione - argumentuje Gomułka.

Notowania złotego zależne od środków z KPO; trzeba patrzeć na stan depozytów w bankach

Zapytaliśmy ekonomistę Business Centre Club także o zaskakująco dobrą w ostatnich tygodniach kondycję złotego.

- Jeżeli chodzi o kurs walutowy, trzeba porównać bieżące poziomy, na jakich notowany jest złoty z kursami sprzed 3-4 lat. I one są obecnie dużo wyższe, więc w ujęciu historycznym polska waluta nie wydaje się zbyt mocna. Kurs złotego w kolejnych kwartałach zależeć będzie w znacznej mierze od wojny prawnej między Polska a Unią Europejską i tego, czy Polska zacznie korzystać ze środków z KPO. Jeżeli zacznie i to na dużą skalę, to złoty powinien się umocnić, a co najmniej podtrzymać obecny kurs. To też by wspomagało obniżenie inflacji w okolice celu - wyjaśnia Gomułka.

Od początku roku złoty w relacji do euro pozostaje na względnie stabilnym poziomie (około 4,65 zł za euro), a w relacji do dolara zyskał ponad 15 groszy (obecnie kurs USD/PLN wynosi około 4,20).

W opinii Gomułki po ostatnich zawirowaniach w światowym systemie bankowym (bankructwa w USA i problemy szwajcarskiego Credit Suisse, który został przejęty przez największego rywala bank UBS) sytuacja wydaje się opanowana, w związku z czym nie grozi nam powtórka kryzysu z lat 2008.

Zwrócił on jednak uwagę na bardzo niskie realne oprocentowanie depozytów, które może skłonić oszczędzających do wycofywania kapitału z banków, a tego należy za wszelką cenę uniknąć.

- Polskie banki dobrze sobie radzą także dlatego, że stopa depozytowa jest dużo niższa niż inflacja, wobec czego oszczędzający płacą tzw. podatek inflacyjny za oszczędzanie pieniędzy na bankowych lokatach. Mówimy tu nawet o kwocie tysiąca miliardów (biliona - przyp. red.) złotych, więc każdy punkt procentowy poniżej inflacji to koszt 10 miliardów. System bankowy jest w stosunkowo dobrej kondycji właśnie dlatego, że oferuje bardzo niskie odsetki od zgromadzonych depozytów. Na razie nie ma zjawiska raptownego wycofywania depozytów, ale im dłuższa i bardziej uporczywa inflacja, tym większe ryzyko. Ludzie odpowiedzialni za politykę pieniężną w Polsce powinni mieć tego świadomość - podsumował Gomułka.

Rozmawiamy z Krzysztofem Pawińskim, największym producentem żywności w Polsce

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl