NBP: podaż pieniądza M3 wzrosła w czerwcu o 4 mld zł

Wartość podaży pieniądza M3 w czerwcu 2021 r. zwiększyła się o 4 mld zł, głównie przez wzrost depozytów i innych zobowiązań wobec gospodarstw domowych i pozostałych instytucji finansowych - podał w czwartek NBP.

Dane opublikowane przez Narodowy Bank Polski wskazują, że na koniec czerwca 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1 876 mld zł i była o 4 mld zł wyższa niż na koniec maja 2021 r.

NBP poinformował ponadto, że w czerwcu br. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 5,7 mld zł, czyli o 0,6 proc., do 1 002,9 mld zł, a w sektorze pozostałych instytucji finansowych o 2,6 mld zł, tj. o 5,3 proc., do 52,4 mld zł.

Z danych banku centralnego wynika, że stan depozytów i innych zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych zmniejszył się o 5,1 mld zł, czyli o 1,3 proc., i wyniósł 381,8 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych o 1,7 mld zł, tj. o 2,5 proc., do 65,5 mld zł.

