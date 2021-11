NBP: Polski Ład i KPO będą pozytywnie działać na aktywność gospodarczą w latach 2022-23

W latach 2022-2023 pozytywnie na aktywność gospodarczą będzie wpływać uruchomienie nowego programu Polski Ład oraz napływ funduszy unijnych związanych z realizacją Krajowego Planu Odbudowy – napisano w opublikowanym w poniedziałek przez NBP „Raporcie o inflacji”.

"W latach 2022-2023 pozytywnie na aktywność gospodarczą będzie wpływać uruchomienie nowego programu Polski Ład oraz napływ funduszy unijnych związanych z realizacją Krajowego Planu Odbudowy" - napisano w opublikowanym w poniedziałek przez NBP "Raporcie o inflacji".

NBP wskazał, że według szacunków wprowadzenie Polskiego Ładu przyczyni się do obniżenia salda sektora finansów publicznych w 2022 r. o ok. 0,75 proc. PKB. Bank centralny przypomniał, że według szacunków Ministerstwa Finansów zmiany te przełożą się na zmniejszenie dochodów budżetu państwa i samorządów w 2022 r. o 23,5 mld zł, przy jednoczesnym wzroście dochodów NFZ o 7,0 mld zł, co łącznie oznacza ubytek dochodów całego sektora w wysokości 16,5 mld zł, tj. 0,6 proc. PKB. Łączny koszt wszystkich planowanych zmian podatkowych dla całego sektora publicznego ma być nieco mniejszy (11,4 mld zł, tj. 0,4 proc. PKB), w szczególności za sprawą działań uszczelniających system podatkowy.

"Korzyści ze zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu odniosą w szczególności emeryci i renciści oraz pracownicy o rocznym przychodzie poniżej 68,4 tys. zł. Podatki wyższe niż przed zmianami zapłacą natomiast pracownicy najemni zarabiający powyżej 153 tys. zł rocznie oraz większość samozatrudnionych. Spadek obciążeń podatkowych obejmie zatem osoby o niższych dochodach i wyższej skłonności do konsumpcji, a wzrośnie dla grup charakteryzujących się średnio korzystniejszą sytuacją finansową oraz posiadających większy zasób oszczędności" - stwierdzono w "Raporcie o inflacji".

Wejście w życie Polskiego Ładu - według NBP - może doprowadzić do przesunięcia popytu w kierunku grup o niższych dochodach, "przyczyniając się do relatywnie silnej reakcji łącznego spożycia gospodarstw domowych". Bank centralny wskazał, że proinflacyjny wpływ wzrostu popytu może być przy tym łagodzony obniżeniem dynamiki płac wynikającym ze spadku opodatkowania dużej części wynagrodzeń.

"W latach 2022-2023, po niewielkim spadku w br., nastąpi wzrost nakładów inwestycyjnych sektora finansów publicznych, choć w wolniejszym tempie niż wydatków na ten cel sektora prywatnego. Wzrost inwestycji publicznych będzie wspierany przez napływ środków wydatkowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy, łagodząc wpływ spadku funduszy z polityki spójności wynikający z końcowej fazy wykorzystania finansowania w ramach perspektywy UE na lata 2014-2020" - podano w raporcie.

Jak wskazał NBP, w ramach KPO zostanie wydanych blisko 24 mld euro w horyzoncie do 2026 r. Wydatki te będą przeznaczone m.in. na finansowanie projektów z zakresu transformacji energetycznej, rozwoju cyfryzacji i robotyzacji, zwiększenia dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia oraz poprawy warunków konkurencyjności i ochrony producentów i konsumentów w sektorze rolnym. Istotna część środków zostanie tym samym przeznaczona na zwiększenie nakładów inwestycyjnych sektora przedsiębiorstw i finansów publicznych.

"W mniejszym stopniu wydatki te powiększą spożycie publiczne oraz transfery dla gospodarstw domowych. Projekt Krajowego Planu Odbudowy został przedstawiony Komisji Europejskiej na początku maja br., jednak do tej pory nie uzyskał on jej akceptacji. W konsekwencji w bieżącej rundzie prognostycznej zakłada się, że Polska rozpocznie korzystanie z przypadającej na nią kwoty dopiero w 2022 r., a w latach 2022-2023 wykorzystane zostanie łącznie około 34 proc. dotacji dostępnych w ramach całej alokacji powyższego instrumentu" - oszacowano w "Raporcie o inflacji".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl