NBP: powołano zespoły, które przygotują projekt Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

Rada ds. obrotu gotówkowego działająca przy zarządzie NBP podjęła uchwałę powołującą zespoły zadaniowe odpowiedzialne za przygotowanie projektu Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego - poinformował w czwartek bank centralny.

Rada ds. obrotu gotówkowego jest organem opiniodawczym i doradczym przy zarządzie NBP. Ma opracować projekt Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego. Jak podano, przygotowanie projektu jest priorytetem pracy Rady w roku 2021.

NBP przekazał, że podczas czwartkowego posiedzenia Rada podjęła uchwałę powołującą pięć zespołów zadaniowych odpowiedzialnych za przygotowanie projektu Strategii: Akceptacji i dostępności gotówki, Logistyki gotówki, Cyberbezpieczeństwa, Bezpieczeństwa fizycznego gotówki oraz Komunikacji.

W skład zespołów wejdą przedstawiciele instytucji i urzędów odpowiedzialnych za regulację obrotu gotówkowego oraz podmiotów działających na rynku usług i produktów związanych z gotówką. Do dotychczasowych członków Rady, reprezentujących banki, Związek Banków Polskich, firmy obsługi gotówki oraz stowarzyszenia handlu detalicznego, dołączyli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komendy Głównej Policji, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, a także reprezentanci operatorów sieci bankomatowych.

"Rada do spraw obrotu gotówkowego wyraża przekonanie, że opracowanie projektu Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gotówkowego w Polsce oraz do poprawy jego efektywności" - napisano.

Pod koniec stycznia prezes NBP prof. Adam Glapiński powiedział PAP, że coraz częściej zdarzają się sytuacje odmowy przyjęcia płatności w formie gotówki. "Uznaliśmy, że potrzebne są dodatkowe, bardziej skoordynowane działania, dzięki którym Polacy będą mieli zapewnione bezpieczeństwo posługiwania się gotówką - to, że płatności gotówkowe będą powszechnie akceptowane, a dostęp do wypłat gotówkowych nie będzie w żaden sposób ograniczony lub w istotny sposób utrudniany" - stwierdził prezes NBP.