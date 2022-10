NBP: prezydent powołał Pawła Szałamachę na drugą kadencję członka zarządu NBP

Biuro prasowe NBP informuje, że Prezydent Andrzej Duda z dniem 12 października 2022 r. powołał Pana Pawła Szałamachę na drugą kadencję członka Zarządu NBP - poinformował we wtorkowym komunikacie polski bank centralny.

Paweł Szałamacha jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Collège d'Europe w Brugii (LLM- Master of European Law). Odbył studia z zarządzania publicznego w John F. Kennedy School of Government na Uniwersytecie Harvarda, uzyskując stopień Master in Public Administration (Mid-Career MPA). W latach 1994-2004 wykonywał zawód prawnika i uzyskał tytuł radcy prawnego. W 2003 r. miał udział w założeniu think-tanku Instytut Sobieskiego, którego prezesem pozostawał w latach 2008-2011.

W latach 2005-2007 był wiceministrem Skarbu Państwa. Do jego obowiązków należało nadzorowanie m.in. spółek z sektora finansowego, chemicznego, paliw płynnych, przemysłu stoczniowego, maszynowego i kopalin. Był posłem na Sejm VII kadencji, był członkiem sejmowych komisji skarbu i finansów publicznych. W 2010 r. wszedł w skład Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Lechu Kaczyńskim. W latach 2015-2016 był ministrem finansów.

6 października 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał Pawła Szałamachę na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego. 12 października 2022 r. został powołany na drugą kadencję.

