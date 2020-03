NBP: Prognoza inflacji mocno w górę

Średnioroczna inflacja wyniesie 3,7 proc. - wynika z najnowszego raportu o inflacji przedstawionego przez analityków Narodowego Banku Polskiego. To znacznie więcej niż przewidywali w listopadowej projekcji inflacyjnej, kiedy szacowali tegoroczny wzrost cen na 2,8 proc.

Poza czynnikami zewnętrznymi do niższego tempa wzrostu polskiej gospodarki dołożą się najprawdopodobniej skromne w najbliższych latach inwestycje 0 częściowo za sprawą tego, że wchodzimy w okres w którym kończy się jedna unijna perspektywa budżetowa, a nie zaczyna jeszcze następna.Zdaniem Jacka Kotłowskiego z DEA NBP, dynamika inwestycji publicznych już dziś jest w okolicy zera i ten stan się najprawdopodobniej w najbliższym czasie nie zmieni.- Pierwsze znaczące środki z nowej perspektywy zostaną zapewne uruchomione dopiero w 2023 roku - stwierdził analityk. Także gorsze otoczenie gospodarcze Polski może spowodować spadek dynamiki inwestycji w firmach prywatnych produkujących na eksport. Według prognozy NBP dynamika nakładów brutto na środki trwałe spadnie w tym roku do 4,1 proc. następnie do 1,7 proc. w przyszłym i 0,4 proc. w 2022 roku.- Spowolnienie zawitało do nas, ale w skali dość ograniczonej - podkreślał Piotr Szpunar, dodając jednak, ze obecnie największym czynnikiem niepewności co do globalnego - a co za tym idzie i polskiego - wzrostu gospodarczego jest epidemia koronawirusa. - Nie wiemy jeszcze o niej zbyt wiele, nie wiemy, jaki będzie jej zasięg i na ile jest to zjawisko trwałe, a na ile sezonowe - podkreślał dyrektor NBP.To oczywiście sprawia, że pod dużym znakiem zapytania stoi przyszłość gospodarki chińskiej. Analitycy NBP w najnowszej projekcji założyli, ze wzrośnie ona w tym roku o 5,1 proc., ale dynamiczny rozwój epidemii może sprawić, że ta prognoza już wkrótce może okazać się nieaktualna.- Można oczekiwać, że skutki rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 dla gospodarki Chin będą większe niż w przypadku epidemii SARS, która wpłynęła na przejściowe obniżenie tempa wzrostu PKB w tym kraju wo 2 pkt proc. w drugim kwartale 2003 r. Od tamtego czasu w Chinach wzrósł bowiem udział usług w tworzeniu PKB, co zwiększa ekspozycje tej gospodarki na szoki w sektorze transportu, turystyki, czy rozrywki - czytamy w dokumencie NBP.To zaś oznacza znacznie większe kłopoty dla światowej gospodarki, bo - jak zwracają uwagę analitycy NBP - od czasu epidemii SARS udział Chin w światowym PKB wzrósł czterokrotnie, znacznie większy jest też udział tego kraju w globalnych łańcuchach wartości dodanej.