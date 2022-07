NBP: przedłużenie tarczy antyinflacyjnej do końca tego roku obniżyłoby inflację o 0,6 pkt proc.

Przedłużenie tarczy antyinflacyjnej do końca roku obniżyłoby inflację o dodatkowe 0,6 pkt proc. w 2022 r. i kosztowałoby sektor finansów publicznych dodatkowe 5,1 mld zł w tym roku - wynika z opublikowanego we wtorek raportu NBP o inflacji.

Jak podano w raporcie, centralna ścieżka projekcji NBP zakłada, że inflacja w tym roku wyniesie 14,2 proc., w 2023 r. - 12,3 proc., a w 2024 r. - 4,1 proc. Szczyt inflacji ma nastąpić w pierwszym kwartale przyszłego roku z CPI na poziomie 18,8 proc.

W projekcji NBP przyjął, że rozwiązania Tarczy Antyinflacyjnej będą obowiązywać do końca października br.

Podano też wyliczenia przy założeniu przedłużenia tarczy: do końca tego roku, do końca 2023 r. i do końca do 2024.

Według pierwszego scenariusza wydłużenie tarczy do końca tego roku obniżyłoby w tym roku inflację z 14,2 do 13,6 proc. Jak wskazał podczas wtorkowej konferencji wicedyrektor departamentu analiz i badań ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski, w kolejnych dwóch latach efekt tego wydłużenia byłby w zasadzie niewidoczny. Koszt dla sektora finansów publicznych wyniósłby w tym wariancie 39 mld zł w tym roku, czyli dodatkowe 5,1 mld zł w porównaniu do kosztu, jeśli tarcza antyinflacyjna obowiązywałaby do końca października br.

W drugim scenariuszu, czyli przy założeniu obowiązywania tarczy do końca 2023 r., inflacja obniżyłaby się w 2023 r. do 9 proc. (o 3,3 pkt proc. mniej w stosunku do scenariusza z tarczą do końca października). W 2024 r. wyniosłaby 7,9 proc. (o 3,8 pkt proc. więcej). Koszt tego rozwiązania dla sektora finansów publicznych wyniósłby w 2023 r. 33,4 mld zł.

Ostatni scenariusz zakładający przedłużenie tarczy do końca 2024 r. oznaczałoby - jak powiedział Kotłowski - stopniowe schładzanie inflacji, czyli 13,6 proc. w tym roku, 9,0 proc. w przyszłym i 4,1 proc. w 2024 r. Wiązałoby się to z dodatkowym kosztem dla finansów publicznych w 2024 roku w wysokości 35 mld zł.

Kotłowski zaznaczył, że nie można wykluczyć wariantu, że tarcza nie będzie w całości wydłużana, tylko jej poszczególne kategorie.

