NBP: Realizacja Krajowego Planu Odbudowy doda do wzrostu PKB po 0,4 pkt. proc. w 2022 i 2023 r.

"Realizacja Krajowego Planu Odbudowy doda do wzrostu PKB po 0,4 pkt. proc. w latach 2022 i 2023. Z kolei wpływ na inflację pojawi się dopiero w 2023 r. i będzie to ok. 0,2 pkt. proc. Wpływ realizacji KPO na potencjalny PKB wyniesie 0,1-0,2 pkt. proc. w roku 2022 i 2023" - powiedział Jacek Kotłowski, wicedyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP na poniedziałkowej konferencji prasowej, na której został przedstawiony lipcowy "Raport o inflacji".

Ekonomiści NBP odnieśli się także do programu "Polski Ład".

"Za mało wiemy, aby ten program uwzględnić w naszej projekcji. Zarysy są takie, że nastąpi obniżenie klina podatkowego dla mniej zarabiających i dla emerytów, co spowoduje wzrost dochodu rozporządzalnego i zapewne wzrost konsumpcji, co powinno się przełożyć także na inwestycje" - powiedział Piotr Szpunar, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.

Jak powiedział, to wszystko może doprowadzić do przyspieszenie wzrostu PKB i do szybszego domykania się luki popytowej, co mogłoby doprowadzić do wzrostu inflacji.

"Ale drugim efektem obniżenia klina płacowego będzie wyższa płaca netto, a wiec niższe wzrosty płac i niższe koszty jednostkowe pracy. Jak powiedziałem, za mało wiemy o tym programie, aby wprowadzić go do projekcji, ale sądzę, że jego wpływ na PKB będzie pozytywny, a wpływ na inflację będzie niekoniecznie wyraźny" - dodał Szpunar.

