NBP: srebrna moneta kolekcjonerska upamiętniająca polską reprezentację na igrzyskach w Tokio

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł poświęconą reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich w Tokio - poinformował bank. Na rewersie monety znalazły się sylwetki zawodniczek z dwójki kajakowej; będzie można ją nabyć od 6 sierpnia br.

Jak przekazał NBP w czwartkowej informacji prasowej, srebrna moneta kolekcjonerska o nominale 10 zł "Polska Reprezentacja Olimpijska Tokio 2020" została wyemitowana w nakładzie do 15 000 sztuk.

"Na rewersie monety znalazły się sylwetki zawodniczek z dwójki kajakowej. Awers przedstawia słynny wulkan Fudżi, ozdobiony gałązkami kwitnącej wiśni symbolizującymi kraj gospodarza igrzysk w 2021 roku" - przekazał bank.

Monetę będzie można nabyć od 6 sierpnia br. w cenie 150 zł brutto w oddziałach okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner.

Narodowy Bank Polski przypomniał, że od 23 lipca do 8 sierpnia 2021 r. stolicą światowego sportu będzie Tokio, gdzie zostaną rozegrane Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020. Odbędą się one rok później, niż planowano, co jest skutkiem pandemii COVID-19. Igrzyska to wydarzenie szczególne, organizowane co cztery lata, a zdobyty na nich medal jest dla każdego sportowca wyjątkowo cennym trofeum. Japońska stolica będzie gościć olimpijczyków po raz drugi. W 1964 roku polscy sportowcy wywalczyli tam 23 medale, aż siedmiokrotnie grano im "Mazurka Dąbrowskiego".

Jak przekazał NBP, kolejna emisja - złotej monety o nominale 200 zł "Polska Reprezentacja Olimpijska Tokio 2020" - jest zaplanowana na 6 sierpnia 2021 r.

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP - w tym kolekcjonerskie - są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl