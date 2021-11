NBP: średnie oprocentowanie kredytów na nieruchomości mieszkaniowe we wrześniu wyniosło 3 proc.

Średnie oprocentowanie kredytów na nieruchomości mieszkaniowe we wrześniu wyniosło 3 proc. Wartość kredytów udzielonych na cele mieszkaniowe we wrześniu wyniosła 8,07 mld zł – wynika z danych Narodowego Banku Polskiego.

Jak poinformował bank centralny, we wrześniu średnie oprocentowanie kredytów na cele mieszkaniowe wyniosło 3 proc. w stosunku do 2,9 proc. w sierpniu. Łączna wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych we wrześniu wyniosła 8,072 mld zł w stosunku do 7,667 mld zł w sierpniu.

Wartość kredytów na cele konsumpcyjne udzielonych we wrześniu wyniosła 6,512 mld zł w stosunku do 6,525 mld zł w sierpniu. Oprocentowanie takich kredytów wzrosło z 6,3 proc. w sierpniu do 6,5 proc. we wrześniu.

