NBP: W gospodarce widać trend poprawy

W gospodarce widać „delikatny trend poprawy”, choć wiele wskaźników nie wróciło do poprzednich wartości - ocenił, podczas prezentacji projekcji inflacji dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP Piotr Szpunar.

"Cały czas jesteśmy pod wpływem pandemii.(…) Ale dzięki silnej reakcji po stronie polityki fiskalnej, wspartej polityką pieniężną udało się wyeliminować ekstremalne scenariusze" - powiedział.

Jak dodał, według przewidywań NBP, w I kwartale PKB zanotuje ok. 1,5 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym, ale rok do roku dalej to będzie spadek. Od przyszłego kwartału oczekujemy odbicia - zaznaczył Szpunar, dodając, że bank centralny przewiduje na ten rok "delikatne negatywne zjawiska na rynku pracy".

Czytaj też: NBP prognozuje szybki wzrost polskiej gospodarki

"Zdecydowanie jesteśmy bardziej optymistyczni, jeśli chodzi o wzrost PKB niż przy poprzedniej projekcji z listopada 2020 r., najważniejszy czynnik to bardziej optymistyczna ocena wpływu pandemii i kryzysu na polski PKB, ponieważ dane są lepsze - mówił Szpunar.

Po raz pierwszy NBP włączył do swoich analiz wpływ unijnego Funduszu Odbudowy. "Bardzo ostrożnie założyliśmy wykorzystanie tych środków. (…) Do 2023 r. przyjmujemy, że wykorzystanych zostanie ok. jednej trzeciej tych środków" - mówił dyrektor. Na pewno jest to dodatkowy czynnik stymulujący wzrost - ocenił.