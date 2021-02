NBP: w grudniu saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 1,9 mld zł

W grudniu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 1,9 mld zł, na jego wartość złożyły się dodatnie salda obrotów towarowych (1,5 mld zł) i usług (8,1 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (6,4 mld zł) i dochodów wtórnych (1,2 mld zł) - poinformował w poniedziałek NBP.

Narodowy Bank Polski dodał, że w grudniu ub.r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 0,3 mld zł. "Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie wyniosło 15,8 mld zł" - przekazano.

W komunikacie podkreślono, że w grudniu ub.r. odnotowano najwyższy poziom dynamiki zarówno eksportu jak i importu, który został zarejestrowany w całym 2020 r. "Oszacowana wartość eksportu towarów w porównaniu do grudnia 2019 r. wzrosła o 20,3 proc. r/r. i wyniosła 88,7 mld zł" - poinformowano.

Jak wyjaśniono, do wzrostu eksportu przyczynił się większy - w porównaniu z 2019 r. eksport baterii samochodowych, pozostałych części motoryzacyjnych, odbiorników telewizyjnych, mebli, odzieży oraz samochodów dostawczych.

Bank wskazał, że w grudniu ub.r. import osiągnął wartość 87,2 mld zł, co oznacza wzrost o 19,1 proc. r/r. Największy wzrost po stronie importu nastąpił w grupach obejmujących odzież, urządzenia łączności bezprzewodowej, komputery, preparaty diagnostyczne oraz części samochodowe - wskazano.

Negatywny wpływ na dynamikę importu - jak dodano - miał m.in. mniejszy przywóz ropy naftowej i samochodów osobowych.

"W grudniu 2020 r. saldo obrotów towarowych wyniosło 1,5 mld zł i było o 1 mld zł wyższe w porównaniu z 2019 r. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 21,1 mld zł i w porównaniu z grudniem 2019 r. zmniejszyły się o 0,1 mld zł, tj. o 0,3 proc. Wartość rozchodów wyniosła 13 mld zł i była niższa o 1,6 mld zł, tj. o 10,9 proc. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. odnotowano spadek przychodów z podróży zagranicznych o 52,4 proc., natomiast ich wzrost odnotowano w usługach transportowych o 26 proc. i w pozostałych usługach o 5,5 proc. Po stronie rozchodów zmniejszyły się podróże zagraniczne i pozostałe usługi odpowiednio o 41 proc. i 10,8 proc. oraz wzrosły usługi transportowe o 20,1 proc." - podał bank.

Bank centralny poinformował ponadto, że w analizowanym okresie saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 6,4 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły 6,1 mld zł. Na tę pozycję złożyły się wypłaty dywidend (5,3 mld zł), ujemne reinwestowane zyski (0,2 mld zł) oraz odsetki od pozostałych instrumentów dłużnych (1,1 mld zł).

Bank wyjaśnił, że na wysokość ujemnego salda dochodów oddziaływało również saldo dochodów z inwestycji portfelowych, które było ujemne i wyniosło 0,6 mld zł.

"W grudniu 2020 r. przychody z tytułu dochodów wtórnych wyniosły 2 mld zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. zwiększyły się o 0,1 mld zł. Rozchody wyniosły 3,2 mld zł i w porównaniu z grudniem 2019 r. wzrosły o 1,1 mld zł. Na ujemne saldo dochodów wtórnych (1,2 mld zł) złożyło się ujemne saldo sektora rządowego (1,7 mld zł)oraz dodatnie saldo pozostałych sektorów (0,5 mld zł)" - wskazał NBP.

Bank poinformował również, że w grudniu ub.r. z budżetu UE napłynęło 15,4 mld zł, z tego 1,4 mld zł zarejestrowano w rachunku bieżącym (głównie na dopłaty bezpośrednie dla rolników). W rachunku kapitałowym napływ środków w kwocie 14 mld zł zasilił Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności.

Jak dodano, w grudniu Polska zapłaciła składkę do UE w wysokości 2,2 mld zł. Po uwzględnieniu zapłaconej składki, saldo transferów z Unią było dodatnie i wyniosło 13,2 mld zł.

Odnośnie inwestycji nierezydentów w Polsce, to NBP poinformował, że w grudniu ub.r. zwiększyły się one o 8,1 mld zł. Na to złożyły się dodatnie saldo pozostałych inwestycji i inwestycji portfelowych oraz ujemne saldo inwestycji bezpośrednich. W przypadku ostatniej pozycji, to inwestycje bezpośrednie nierezydentów zmniejszyły się o 5,4 mld zł. "Na saldo tej pozycji złożył się przede wszystkim spadek zobowiązań z tytułu instrumentów dłużnych o 5,4 mld zł. Blisko 70 proc. tej kwoty stanowiły spłacane zobowiązania z tytułu kredytów handlowych, pozostała część to głównie spłaty pozostałych kredytów" - wytłumaczono.

Bank centralny wskazał ponadto, że saldo zagranicznych inwestycji portfelowych było w grudniu dodatnie i wyniosło 0,9 mld zł. O jego wysokości zadecydował wzrost wartości portfela nierezydentów z tytułu dłużnych papierów wartościowych o 1,7 mld zł. Jednocześnie - jak poinformowano - nierezydenci zmniejszyli swoje zaangażowanie w udziałowe papiery wartościowe o 0,8 mld zł.

"Pozostałe inwestycje po stronie pasywów zwiększyły się o 12,5 mld zł. Istotny wpływ na wartość tej pozycji miał sektor bankowy, który zwiększył swoje zobowiązania zagraniczne o 10,5 mld zł, głównie z tytułu przyjętych od nierezydentów depozytów. Zobowiązania sektora rządowego i samorządowego wzrosły o 0,4 mld zł. NBP zwiększył swoje zobowiązania o 5,8 mld zł, głównie z tytułu przeprowadzonych transakcji repo. Pozostałe sektory zmniejszyły swoje zobowiązania zagraniczne o 4,2 mld zł, przede wszystkim z tytułu pozostałych zobowiązań oraz kredytów handlowych" - wskazano w komunikacie.

Odnośnie inwestycji polskich podmiotów za granicą, to odnotowano dodatnie saldo w wysokości 17,9 mld zł. "Na wartość tego salda złożyły się dodatnie salda oficjalnych aktywów rezerwowych, inwestycji bezpośrednich i inwestycji portfelowych oraz ujemne salda pozostałych inwestycji i pochodnych instrumentów finansowych" - wyjaśniono.

Bank dodał, że saldo inwestycji bezpośrednich w grudniu ub.r. było dodatnie i wyniosło 3,4 mld zł. Na saldo tej pozycji istotnie wpłynął wzrost należności z tytułu instrumentów dłużnych o 3,7 mld zł. W przypadku należności rezydentów z tytułu inwestycji portfelowych, to wzrosły one o 0,3 mld zł. Rezydenci zainwestowali w dłużne papiery wartościowe 1 mld zł, natomiast z udziałowych papierów wartościowych wycofali 0,7 mld zł - poinformowano.

NBP dodał, że aktywa zagraniczne - ujęte w pozostałych inwestycjach - zmniejszyły się o 12 mld zł. "Na wysokość tego salda istotnie wpłynęły transakcje sektora bankowego, który zmniejszył swoje aktywa o 10,7 mld zł, głównie z tytułu wycofania lokat z banków za granicą. Pozostałe sektory również zmniejszyły swoje aktywa o 3,8 mld zł, przede wszystkim z tytułu kredytów handlowych" - wyjaśniono.

Bank centralny wskazał, że w przypadku salda transakcji związanych z pochodnymi instrumentami finansowymi, to było ono ujemne i wyniosło 0,7 mld zł. "Ujemne saldo oznacza napływ środków z powodu realizacji osiągniętych zysków, głównie przez sektor przedsiębiorstw (1 mld zł). W wyniku transakcji własnych oraz transakcji zrealizowanych na rzecz klientów NBP oficjalne aktywa rezerwowe zwiększyły się o 26,9 mld zł" - podsumowano.