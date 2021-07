NBP: w I kwartale br. do Polski napłynęło 3,8 mld zł z transferów od emigrantów

W I kwartale 2021 r. z tytułu pracy Polaków za granicą do kraju trafiło 3,8 mld zł. W tym samym okresie środki przekazane za granicę przez pracujących w Polsce cudzoziemców wyniosły 5,0 mld zł – czytamy w opublikowanym we wtorek przez NBP bilansie płatniczym.

W I kwartale 2021 r. z tytułu pracy Polaków za granicą do kraju trafiło 3,8 mld zł. Na kwotę tę złożyły się przekazy od migrantów krótkookresowych w wysokości 1,1 mld zł (tj. 29,3 proc. ogółu transferów) i od migrantów długookresowych w wysokości 2,7 mld zł (tj. 70,7 proc. całej kwoty) - napisano w opublikowanym we wtorek przez NBP bilansie płatniczym za I kwartał 2021 r.

"W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku łączna wielkość przekazanych środków była wyższa (ok. 0,1 mld zł). Na zanotowany wzrost wpłynął głównie wyższy niż przed rokiem napływ środków z Niemiec, Holandii, Norwegii. Z drugiej strony, zarejestrowano spadek środków przekazywanych do Polski z Wielkiej Brytanii" - napisano w publikacji NBP.

Jak poinformował bank centralny, krajem z największą wartością przekazów pieniężnych nadal pozostały Niemcy. W I kwartale 2021 r. pracujący tam Polacy przekazali do kraju 1,3 mld zł. Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania, z której napłynęło do Polski 0,4 mld zł. Łącznie przekazy z tych dwóch krajów stanowiły 45,0 proc. wszystkich transferów.

W tym samym okresie środki przekazane za granicę przez pracujących w Polsce cudzoziemców wyniosły 5,0 mld zł. Była to kwota wyższa o 1,3 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zanotowany wzrost wynikał z rosnących transferów od imigrantów krótkookresowych, które w I kwartale 2021 r. wyniosły 4,0 mld zł wobec 3,3 mld zł w I kwartale 2020 r.

"W strukturze geograficznej nadal dominowały transfery przekazane na Ukrainę. Wyniosły one 4,1 mld zł i stanowiły 81,7 proc. wszystkich środków. Rok wcześniej pracownicy z Ukrainy przekazali do swojego kraju 3,0 mld zł" - napisano w raporcie o bilansie płatniczym.

NBP podał także dane o wynagrodzeniach Polaków pracujących tymczasowo za granicą i cudzoziemców pracujących krótkookresowo w Polsce. Wynika z nich, że w I kwartale br. wynagrodzenia Polaków pracujących krótkookresowo za granicą wyniosły 2,6 mld zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wzrosły o 13,5 proc. W tym samym czasie wynagrodzenia cudzoziemców pracujących sezonowo w Polsce wyniosły 7,1 mld zł.

"W odniesieniu do I kwartału 2020 r. oznacza to wzrost wartości dochodów cudzoziemców o 27,5 proc.. Wyższa wartość wynagrodzeń (o 1,5 mld zł) wiązała się, przede wszystkim, z większą liczbą pracowników z Ukrainy" - napisano w raporcie NBP.

Jak policzył bank centralny, ujemne saldo wynagrodzeń pracowników sezonowych wynosiło 4,5 mld zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl