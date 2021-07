NBP: w I kwartale spadek importu ropy, ale wzrost przywozu paliw

W pierwszych trzech miesiącach tego roku kontynuowany był spadek importu ropy naftowej, ale towarzyszył mu wzrost importu paliw - wynika z Bilansu Płatniczego RP za I kwartał 2021 r., opublikowanego we wtorek.

Z danych banku centralnego wynika, że w okresie styczeń-marzec 2021 r. polskie rafinerie sprowadziły blisko 5,7 mln ton ropy, czyli o 12,6 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku 2020.

Średnia cena importowanej ropy była na poziomie 203 zł za baryłkę, wobec 229 zł za baryłkę w i kwartale 2020 r.

W wyniku jednoczesnego spadku sprowadzonego wolumenu oraz cen ropy, wartość importu ropy spadła o 25,5 proc.

NBP zauważa, że chociaż ropa naftowa pozostała największą pojedynczą pozycją w imporcie pod względem wartości, to jej udział w całkowitym przywozie do Polski spadł w rozpatrywanym okresie do 2,8 proc.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl