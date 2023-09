NBP: w II kwartale w Polsce do użytku oddano o 3,6 proc. więcej mieszkań rdr

W II kwartale tego roku w Polsce do użytku oddano ok. 56,5 tys. mieszkań, czyli o 3,6 proc. więcej względem analogicznego kwartału 2022 r., oraz o 2,1 proc. więcej wobec poprzedniego kwartału - poinformował w piątek Narodowy Bank Polski.

W opublikowanym w piątek raporcie pt. "Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2023 r." Narodowy Bank Polski zaznaczył, że "w kw. 2023 r. oddano do użytkowania w Polsce ok. 56,5 tys. mieszkań, tj. 3,6 proc. więcej względem II kw. 2022 r. oraz o 2,1 proc. więcej wobec poprzedniego kwartału". "Oddawano głównie mieszkania na sprzedaż i wynajem (ok. 61 proc.) oraz indywidualne (ok. 40 proc.)" - dodano.

Z informacji wynika, że liczba ok. 47 tys. mieszkań, których budowę rozpoczęto, była niższa o 29,2 proc. od notowanej w II kwartale ub.r., ale wyższa o 21,9 proc. względem poprzedniego kwartału. Jak wskazano, liczba rozpoczętych budów mieszkań spadła zarówno w największych miastach, jak i pozostałej Polsce w związku ze spadkiem sprzedaży. Tu także dominowały mieszkania na sprzedaż i wynajem (ok. 52 proc.) oraz indywidualne (ok. 45 proc.).

"Wartość wypłat nowych kredytów mieszkaniowych w Polsce w II kw. 2023 r. była niższa od wypłat kredytów w tym samym okresie 2022 r., co było związane z niższą zdolnością kredytową gospodarstw domowych" - poinformował bank centralny. Dodał, że wartość nowych umów gospodarstw domowych na złotowe kredyty mieszkaniowe, (bez umów renegocjowanych) według danych NBP wyniosła w II kwartale br. 11,0 mld zł, tj. była wyższa o ok. 3,8 mld zł (+52 proc.) wobec wielkości z poprzedniego kwartału, jednak niższa o ok. 4,6 mld zł (-29 proc.) względem II kw. 2022 r.

Obecnie - jak zaznaczono - na sześciu największych rynkach ponad 81 proc. środków finansujących zakupy mieszkań to środki własne gospodarstw domowych.

NBP podał, że kolejny kwartał z rzędu udział liczby kredytów mieszkaniowych na czasowo stałą stopę procentową stanowił więcej niż połowę akcji kredytowej. Powołując się na dane AMRON bank wskazał, że udział nowych kredytów z oprocentowaniem stałym w łącznej liczbie nowych kredytów mieszkaniowych wyniósł w II kwartale br. 63,5 proc., czyli wzrósł o ok. 9 pp. kwartał do kwartału, oraz zmalał o 2 pp. rok do roku.

Na koniec II kwartału br. całkowita podaż powierzchni biurowej na dziewięciu największych rynkach biurowych wyniosła ok. 12,8 mln m kw., a nowa podaż kształtowała się na poziomie ok. 134 tys. 500 m kw. Zasób powierzchni w budowie wynosił około 700 tys. m kw.

Jak podano, jakość kredytów udzielonych przedsiębiorstwom na nieruchomości nie zmieniła się istotnie w stosunku do poprzedniego kwartału. Wskaźnik kredytów zagrożonych dla kredytów na nieruchomości biurowe wzrósł do poziomu 7,6 proc. wobec 6,2 proc. w I kwartale br., a dla kredytów udzielonych na powierzchnie handlowe i usługowe kształtował się na poziomie 12,5 proc. "Wskaźnik ten dla kredytów na powierzchnie magazynowe i przemysłowe utrzymywał się na poziomie 3,5 proc., a na inne nieruchomości kształtował się na poziomie 9,5 proc." - zaznaczono.

Wskaźnik kredytów zagrożonych dla kredytów udzielonych na nieruchomości mieszkaniowe dla przedsiębiorstw poprawił się do 9,5 proc. wobec 10,4 proc. w I kwartale 2023 r.

Bank centralny zwrócił uwagę, że szacowana wartość transakcji nieruchomości komercyjnych nabytych w celach inwestycyjnych, czyli przeznaczonych na wynajem, wyniosła w II kwartale br. ok. 1,1 mld euro. Około 33,2 proc. wartości transakcji dotyczyło powierzchni magazynowych, 39,4 proc. powierzchni biurowych, a 25,1 proc. transakcji dotyczyło powierzchni handlowych.