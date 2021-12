NBP: w III kw. dalszy wzrost cen mieszkań

W III kw. br. ceny transakcyjne mieszkań na rynku pierwotnym w 10 największych miastach wzrosły średnio o 4,2 proc. w ujęciu kwartalnym, a na rynku wtórnym o 2,8 proc. - wynika z danych NBP. Najbardziej zdrożały nowe mieszkania w Łodzi, o 11,6 proc.

Według opublikowanej w czwartek przez NBP "Informacji o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2021 r.", w III kwartale br. notowano dalsze wzrosty cen mieszkań kwartał do kwartału w większości z 10 analizowanych miast, wzrosły też dynamiki cen.

Ceny transakcyjne na rynku pierwotnym wzrosły zwłaszcza w Łodzi ( o 11,6 proc.), Wrocławiu (3,7 proc.) i Krakowie (3,5 proc.). W Warszawie ceny transakcyjne nowych mieszkań wzrosły w ujęciu kwartalnym o 3 proc., a średnia cena transakcyjna m kw. wyniosła 10 992 zł. Spadki średniej ceny transakcyjnej m kw. odnotowano jedynie w Gdańsku - o 2,1 proc.

Jak podano, rosnącym cenom mieszkań na rynkach pierwotnych (głównie w stanie deweloperskim, tj. do wykończenia we własnym zakresie oraz kupowane z opóźnioną realizacją), przy wysokim popycie towarzyszyło duże zainteresowanie nabywców tańszym rynkiem wtórnym, gdzie mieszkanie jest zazwyczaj gotowe do wprowadzenia. Na rynku wtórnym także obserwowano wzrost cen ofertowych i transakcyjnych we wszystkich grupach miast. Ceny transakcyjne na rynku wtórnym wzrosły zwłaszcza w Łodzi (o 4,7 proc.), Gdańsku (4,3 proc.) i Warszawie (3,1 proc.). W stolicy średnia cena transakcyjna m kw. wyniosła 10 905 zł. Ceny korygowane indeksem hedonicznym rosły we wszystkich grupach miast, co oznacza, że podobne mieszkania sprzedawane były drożej niż miało to miejsce kwartał wcześniej.

W III kw. wrosły też średnie, transakcyjne stawki najmu m kw. mieszkań względem poprzedniego kwartału (nie uwzględniając opłat eksploatacyjnych i opłat za media). Jak zaznaczono, nie obserwowano wystawiania masowo lokali na sprzedaż. "Inwestorzy nadal poszukiwali w nieruchomościach bezpieczeństwa dla lokowanego kapitału, a w mniejszym stopniu oczekiwali atrakcyjnej stopy zwrotu. Mimo wzrostu zainteresowania najmem, w dużych miastach nadal utrzymuje się wysoka podaż ofert mieszkań na rynkach najmu długoterminowego, w tym nabywanych w celach inwestycyjnych, co może sprzyjać spadkom stawek najmu w przyszłości" - oceniono. Dodano, że w ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania nabywaniem mieszkań na wynajem przez fundusze inwestycyjne, w tym zagraniczne.

Stopa zwrotu z wynajmowanych mieszkań jest niska (ok. 2,9 proc.), pomimo to cieszą się one zainteresowaniem, gdyż długookresowo postrzegane są jako inwestycje umożliwiające przechowanie wartości - podano.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl