NBP: w lipcu podaż pieniądza zwiększyła się o 15,9 mld zł do 2 bln 173,2 mld zł

Na koniec lipca 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 bln 173,2 mld zł i była o 15,9 mld zł wyższa niż na koniec czerwca 2023 r. – poinformował w środowym komunikacie Narodowy Bank Polski.

Jak wyjaśniono, było to spowodowane głównie wzrostem wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora przedsiębiorstw niefinansowych i sektora gospodarstw domowych.

Z danych NBP wynika, że w lipcu 2023 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych zwiększyła się o 13,8 mld zł, tj. 2,9 proc., do poziomu 484,0 mld zł, a w sektorze gospodarstw domowych o 3,5 mld zł, tj. 0,3 proc., do poziomu 1 bln 140,6 mld zł.

Wskazano, że zadłużenie pozostałych instytucji finansowych wzrosło o 1,9 mld zł, tj. 0,9 proc., do poziomu 216,8 mld zł. Zadłużenie przedsiębiorstw niefinansowych spadło o 3,2 mld zł, tj. 0,8 proc., do poziomu 412,7 mld zł, a zadłużenie gospodarstw domowych o 0,2 mld zł do poziomu 777,1 mld zł.

Z kolei zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 4,3 mld zł, tj. 1,2 proc., do poziomu 348,0 mld zł.

Czy politycy chcą, żeby polski przemysł przetrwał? Odpowiedź nie jest oczywista... Zobaczcie naszą debatę

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl