NBP: w listopadzie 2019 r. 6,2 mld zł nadwyżki na rachunku obrotów bieżących

W listopadzie 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 6,2 mld zł wobec 0,5 mld zł w analogicznym miesiącu poprzedniego roku - poinformował w poniedziałek NBP w komunikacie o bilansie płatniczym Polski.

Jak podano w poniedziałkowym komunikacie banku centralnego, w listopadzie 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 6,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (10 mld zł), obrotów towarowych (3,6 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (7,5 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 7,6 mld zł.

NBP przypomina, że w listopadzie 2018 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 0,5 mld zł.

Zgodnie z danymi NBP oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła w listopadzie 2019 r. 86,7 mld zł, co oznacza spadek o 1,3 mld zł, tj. o 1,4 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2018 r. Wartość importu towarów w porównaniu do listopada 2018 r. zmniejszyła się o 4,4 mld zł, tj. o 5 proc. i osiągnęła poziom 83,2 mld zł.

"Na spadek wartości obrotów wpłynęła mniejsza liczba dni roboczych w porównaniu z listopadem 2018 r. Ponadto silny wpływ na obniżenie się importu miało zmniejszenie się wartości dostaw paliw i innych surowców energetycznych, głównie w wyniku spadku ich cen. Obniżeniu się dynamiki obrotów towarowych towarzyszyła wyraźna poprawa salda. W listopadzie 2019 r. nadwyżka eksportu nad importem wyniosła 3,6 mld zł i była o 3,1 mld zł wyższa w porównaniu z listopadem 2018 r." - tłumaczy bank centralny.

Jak dodano, przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 25,9 mld zł i w porównaniu do listopada 2018 r. wzrosły o 1,9 mld zł, tj. o 8 proc. Wartość rozchodów wyniosła 15,9 mld zł i wzrosła o 0,8 mld zł, tj. o 5,4 proc. Na dodatnie saldo usług w wysokości 10 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (5 mld zł), usług transportowych (3,3 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1,7 mld zł).

Według komunikatu napływ środków z UE wyniósł 1,8 mld zł i w zdecydowanej większości był to napływ w rachunku kapitałowym na Fundusz Rozwoju Regionalnego. W rachunku bieżącym zarejestrowano 0,1 mld zł. W listopadzie 2019 r. zapłacono składkę w wysokości 0,9 mld zł. Po uwzględnieniu zapłaconej składki saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło 0,9 mld zł.

Saldo obrotów bieżących jest łączną miarą rozliczeń gospodarki z zagranicą, wynikającą z bieżących operacji - głównie kupna i sprzedaży towarów i usług. Deficyt obrotów bieżących oznacza, że część towarów lub usług kupiliśmy na kredyt, a zatem stanowi on miarę zapożyczania się gospodarki za granicą w danym okresie i określa tempo wzrostu długu zagranicznego.