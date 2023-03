NBP: w lutym podaż pieniądze zwiększyła się o 35 mld zł

W lutym 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 35 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się m.in. wzrost depozytów sektora gospodarstw domowych – podał NBP w środowym komunikacie.

"W lutym 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 35 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora gospodarstw domowych oraz sektora przedsiębiorstw niefinansowych" - podał Narodowy Bank Polski w środowym komunikacie.

NBP podał, że na koniec lutego 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 bln 131,4 mld zł.

"W lutym 2023 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 17,5 mld zł, tj. 1,6 proc., do poziomu 1 102,9 mld zł, a w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych o 12,2 mld zł, tj. o 2,6 proc., do poziomu 473,3 mld zł" - czytamy w komunikacie NBP.

Bank centralny podał także, że zadłużenie przedsiębiorstw niefinansowych wzrosło o 3,4 mld zł, czyli o 0,8 proc., do poziomu 425,9 mld zł, a gospodarstw domowych spadło o 2,8 mld zł, tj. o 0,4 proc., do poziomu 786,2 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 2,9 mld zł, czyli o 0,8 proc., do poziomu 354,6 mld zł.

