NBP: wartość złota w posiadaniu banku centralnego na koniec grudnia wynosiła 58,65 mld zł

W posiadaniu NBP na koniec grudnia 2022 r. było ponad 7,35 mln uncji złota. Jego wartość wynosiła 58,65 mld zł – podał bank centralny w piątek.

W piątek NBP opublikował dane o płynnych aktywach i pasywach. Wynika z nich, że na koniec grudnia w posiadaniu banku centralnego było ponad 7,35 mln uncji złota (tyle samo co w poprzednich miesiącach). Wartość kruszcu w przeliczeniu na złote wynosiła 58,65 mld zł, co oznacza wzrost o 350 mln zł w stosunku do wyceny z końca listopada. W dolarach złoto NBP warte było ponad 13,32 mld dolarów (wzrost o 387 mln dolarów), zaś w euro było to 12,5 mld euro (wycena wzrosła o 18 mln euro).

Wartość oficjalnych aktywów rezerwowych NBP na koniec grudnia prawie 166,7 mld dolarów. W przeliczeniu na euro było to prawie 156,5 mld euro.

