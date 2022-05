NBP wprowadził do obiegu monetę z wizerunkiem Zamku w Mosznej

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową z serii "Odkryj Polskę". Na obiegowej monecie o nominale 5 zł, emitowanej w nakładzie do 1 mln sztuk, pojawił się wizerunek najsłynniejszego pałacu Opolszczyzny, XVII wiecznego Zamku w Mosznej - poinformował w poniedziałek NBP.

Jak poinformował bank centralny, Zamek w Mosznej nazywany także najsłynniejszym pałacem Opolszczyzny to budowla wzniesiona w XVII w. przez rodziny pruskie. Swoją sławę zawdzięcza fantazyjnej wręcz bajkowej architekturze - ma 365 pomieszczeń, 99 wież i wieżyczek oraz przylegającą do rezydencji oranżerię pełną egzotycznych roślin. Do zamku prowadzi aleja dębowa, w której najstarsze drzewa liczą 300 lat. W parku znajduje się staw z wysepką oraz prowadzącym do niej mostkiem w stylu chińskim.

"Jak głosi legenda w średniowieczu Zamek w Mosznej należał do Zakonu Templariuszy. Przez wiele lat zmieniał właścicieli i był przebudowywany według różnych stylów. W końcu trafił w ręce jednej z najbogatszych rodzin tej części Europy - von Tiele-Wincklerów i to jej zawdzięcza ostateczny wygląd, styl wnętrz i swój urok. Rezydencja rozbudowywana z rozmachem po pożarze w 1896 r. uzyskała bardzo zróżnicowany stylowo kształt, który obecnie zaskakuje bogactwem zdobień i rzeźb" - napisano w komunikacie NBP.

Według NBP zamek upodobali sobie fani Harrego Pottera. Wspaniale zachowany obiekt z powodzeniem wciela się w rolę szkoły czarodziei Hogwart podczas spotkań miłośników powieści J.K. Rowling.

Rewers monety "Odkryj Polskę" - "Zamek w Mosznej" przedstawia bryłę zamku z wieżami, z widocznymi detalami fasady. Awers monety jest standardowy dla wszystkich monet obiegowych o nominale 5 zł.

Okolicznościowa pięciozłotowa moneta w standardzie obiegowym została wyemitowana w nakładzie do 1 mln sztuk. Można ją zamienić po wartości nominalnej w Oddziałach Okręgowych NBP.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl