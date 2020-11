NBP wprowadził do obiegu złotą i srebrną monetę z Wincentym Witosem

Narodowy Bank Polski (NBP) wprowadził do obiegu dwie monety kolekcjonerskie: złotą o nominale 100 zł i srebrną o nominale 10 zł z serii "Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości" – Wincenty Witos - poinformował w czwartek w komunikacie bank centralny.

Na rewersie monet złotej i srebrnej znajduje się portret Wincentego Witosa.

Jak informuje NBP, złota moneta o nominale 100 zł wyemitowana została w nakładzie do 1 tys. 200 sztuk i można ją nabyć w cenie 2 tys. 200 zł brutto. Nakład srebrnej monety o nominale 10 zł wynosi do 11 tys. sztuk, a cena to 160 zł brutto.

Monety można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner.

To kolejne monety w serii, która została zainaugurowana w 2015 r. emisją monet upamiętniających Józefa Piłsudskiego.

Jak w informacji prasowej przypomina NBP, Wincenty Witos (1874-1945) był politykiem, publicystą, trzykrotnym premierem II RP, przywódcą Polskiego Stronnictwa Ludowego "Piast" i Stronnictwa Ludowego, członkiem Ligi Narodowej. Witos - jak zaznaczono - to również jeden z ojców niepodległości.

"(...) W krytycznym momencie zbliżania się bolszewików pod Warszawę stanął na czele rządu RP, angażując cały swój autorytet na rzecz przekonania warstw ludowych do obrony młodego państwa. (...) W dniach Bitwy Warszawskiej był na pierwszej linii frontu" - przypomina postać Wincentego Witosa profesor Jan Żaryn w folderze emisyjnym monet.