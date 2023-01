NBP: wprowadzono do obiegu monety upamiętniające Powstanie Styczniowe

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu dwie monety kolekcjonerskie; srebrną o nominale 20 zł oraz złotą o nominale 200 zł. Monety upamiętniają Powstanie Styczniowe z okazji jego 160. rocznicy – poinformował NBP.

W poniedziałek Narodowy Bank Polski poinformował o wprowadzeniu do obiegu dwóch monet kolekcjonerskich; srebrnej o nominale 20 zł oraz złotej o nominale 200 zł. Należą one do serii "160. rocznica Powstania Styczniowego", upamiętniając "jedno z najważniejszych wydarzeń w dziewiętnastowiecznej historii Polski" - przekazano. Jak dodano, złota moneta została wyemitowana w nakładzie do 1200 sztuk, a srebrna do 10 000 sztuk. Wskazano, że kupić je można w Oddziałach Okręgowych NBP oraz sklepie internetowym NBP Kolekcjoner.

Monety i banknoty kolekcjonerskie NBP są sprzedawane w opakowaniu handlowym wraz z certyfikatem - zwrócono uwagę.

Zgodnie z oświadczeniem NBP, kolejna emisja jest zaplanowana na 26 stycznia 2023 r. Planowane jest wprowadzenie do obiegu złotej monety o nominale 500 zł oraz srebrnej monety o nominale 50 zł z serii "Skarby Stanisława Augusta" - "Stanisław Leszczyński".

