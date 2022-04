NBP wypracował w 2021 rekordowy zysk. Większość trafi do budżetu państwa

Narodowy Bank Polski w 2021 roku wypracował rekordowy zysk ponad 10,97 mld złotych. Zgodnie z ustawą o NBP ubiegłoroczny zysk banku podlega podziałowi co oznacza , że wpłata do budżetu państwa wyniesie 95 procent zysku, czyli ponad 10,42 mld złotych. Na fundusz rezerwowy NBP trafi 5 procent i będzie to 548,7 mln złotych.

NBP publikuje sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2021 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania NBP.

W 2020 roku NBP wypracował zysk na poziomie około 9,3 miliardów złotych z czego budżet państw zasilony został kwotą 8,9 miliardów złotych.

Wypłata zysku zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego przez Radę Ministrów.

