NBP z nagrodą za najlepiej zarządzany bank centralny w Europie w 2021 r. magazynu CFI

Narodowy Bank Polski został wyróżniony nagrodą „Najlepiej zarządzany bank centralny w Europie w 2021 roku”, przyznaną przez magazyn Capital Finance International.

"NBP pod kierownictwem prof. Adama Glapińskiego zareagował na pandemię w szybki sposób, zabezpieczając polską gospodarkę przed najgorszym scenariuszem głębokiej recesji i wysokiego bezrobocia" - napisano w uzasadnieniu nagrody na stronie CFi.co.

Jak dodano, pozytywne opinie na temat komunikacji banku, jego działań i zarządzania przez prezesa Glapińskiego sformułowały Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Jak napisano na stronie CFI.co, to prezes NBP jako pierwszy zasygnalizował potrzebę obniżenia stóp procentowych, a obniżając główną stopę procentową do 0,1 proc. NBP uruchomił także największy wśród gospodarek wschodzących program skupu aktywów, co było ogromnym krokiem w walce z ekonomicznymi skutkami pandemii.

Wskazano również, że NBP działa w sposób w pełni niezależny. "Mając zaufanie rynku, dąży do dalszej poprawy sytuacji gospodarczej Polski i Polaków oraz wspiera politykę rządu. W 2020 r. NBP wypracował zysk w wysokości 2,5 miliarda dolarów - z czego 95 procent zasiliło budżet państwa. Na uznanie zasługuje również gromadzenie znaczących zapasów złota" - dodano.

"Pod kierownictwem profesora Adama Glapińskiego NBP błyskawicznie zareagował na pojawienie się pandemii, co pozwoliło uchronić polską gospodarkę przed spełnieniem się najgorszego scenariusza głębokiej recesji i wysokiego bezrobocia. Narodowy Bank Polski, a przez to i Polska, jest liderem w zakresie walki z gospodarczymi skutkami pandemii. Dobre opinie o komunikacji, działaniach banku, ale i zarządzaniu przez Profesora Glapińskiego wyraziły największe światowe instytucje finansowe, takie jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, a nawet Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda stwierdzając, że prof. Glapiński powinien kontynuować swoją misję w banku w ciągu kolejnej kadencji Prezesa NBP" - zaznaczono.

Nagrody Capital Finance International przyznawane są osobom i organizacjom stosującym najlepsze praktyki w biznesie. Nominacje pochodzą od czytelników, subskrybentów i odwiedzających witrynę. Są analizowane przez panel specjalistów, którzy wyłaniają zwycięzców w odpowiednich kategoriach.

