NBP: zadłużenie zagraniczne Polski w III kw. wzrosło o 6,3 mld euro

Zadłużenie zagraniczne Polski na koniec III kw. 2021 r. wyniosło blisko 315,75 mld euro, czyli wzrosło o 6,3 mld euro – wynika z opublikowanych w czwartek danych NBP.

W czwartek NBP podał dane o zadłużeniu zagranicznym Polski na koniec III kw. 2021 r. Wyniosło ono 315,75 mld euro w stosunku do 309,4 mld euro po II kwartale 2021 r. Oznacza to wzrost o 6,3 mld euro w stosunku do II kw. oraz 14 mld euro w stosunku do III kw. 2020 r.

Z danych NBP wynika, że zadłużenie sektora rządowego na koniec III kw. 2021 r. wyniosło 95,4 mld euro, czyli w stosunku do II kw. tego roku zmalało o ok. 0,5 mld euro ( w stosunku do III kw. 2020 r. spadek wyniósł prawie 2,7 mld euro).

