NBP zaprzestał oferowania bankom kredytu wekslowego

Narodowy Bank Polski zaprzestał oferowania bankom kredytu wekslowego - poinformował we wtorek w komunikacie bank centralny.

"Narodowy Bank Polski informuje, iż w dniu 19 października 2021 r. Zarząd Narodowego Banku Polskiego podjął decyzję o zaprzestaniu oferowania bankom kredytu wekslowego. Decyzja powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia" - napisano w komunikacie.

NBP udostępnił bankom kredyt wekslowy od 10 kwietnia 2020 r. Jak tłumaczył wtedy bank, to kolejny instrument oferowany przez bank centralny umożliwiający bankom pozyskanie dodatkowej płynności na konkretny cel.

"Jednym z głównych wyzwań gospodarczych w warunkach obecnej epidemii jest utrzymanie płynności przedsiębiorstw i ich zdolności do bieżących rozliczeń z innymi podmiotami. Wymaga to utrzymania dostępu przedsiębiorstw do kredytu obrotowego" - informował w kwietniu ubiegłego roku NBP.

Bank centralny wskazał wtedy, że kredyt wekslowy umożliwi bankom refinansowanie kredytów udzielonych przedsiębiorstwom sektora niefinansowego. Weksle, które banki pozyskują jako zabezpieczenie kredytów udzielanych przedsiębiorstwom, będą mogły zostać zdyskontowane w NBP.

