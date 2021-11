NBP: zasób złota zmniejszył się do 7,362 mln uncji

Narodowy Bank Polski zmniejszył zasoby złota na koniec października tego roku do 7 mln 362 tys. uncji z 7 mln 452 tys. uncji na koniec września tego roku - podał NBP w piątek w informacji o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

Z informacji banku centralnego wynika, że zasoby złota w styczniu tego roku wynosiły 7 mln 352 tys. uncji, na początku roku 2019 było to 4 mln 136 tys. uncji.

Bank podał jednocześnie, że wartość kruszcu w październiku tego roku wzrosła do 52 mld 451 mln zł z 51 mld 498 mln zł we wrześniu br. Na początku tego roku wartość zgromadzonego przez NBP złota wynosiła 51 mld 23 mln zł, a na początku 2019 roku było to 20 mld 385 mln zł.

NBP w objaśnieniach podał, że złoto monetarne prezentuje w uncjach i pokazywana jest jego wartość rynkowa.

