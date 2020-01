NBP: zysk netto sektora bankowego - blisko 14,5 mld zł

Zysk netto polskiego sektora bankowego od stycznia do listopada 2019 r. osiągnął 14,46 mld zł. To wzrost o 1,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. - podał we wtorek Narodowy Bank Polski.

Wedle danych NBP całkowite przychody operacyjne netto w okresie styczeń-listopad 2019 roku wyniosły 65,2 mld zł, co oznacza wzrost o 9,2 proc.

Sektor zanotował 60,5 mld zł przychodów odsetkowych i 15,55 mld zł kosztów odsetkowych. Koszty administracyjne były na poziomie 31,93 mld zł i urosły w porównaniu do pierwszych 11 miesięcy 2018 r. o 4,8 proc.