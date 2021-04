NCBR: 32,5 mln zł na bezodorową instalację do produkcji biometanu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 32,5 mln zł na budowę instalacji biogazowej, zawierającej innowacyjne technologie do produkcji i zatłaczania do sieci biometanu nie emitującej uciążliwych dla człowieka zapachów.

Projekt nazwano "Innowacyjna Biogazownia" i ma powstać do końca 2023 r. Jak wynika ze specyfikacji, technologia powinna zawierać elementy innowacji technologicznej, mające zwiększyć elastyczność operacyjną i opłacalność pracy, przy jednoczesnym rozwiązaniu kluczowych dla branży biogazowej problemów, takich jak np. emisje uciążliwych dla człowieka zapachów.

Jak podkreśla NCBR, rynek biogazowni w Polsce boryka się z wieloma problemami. Do najważniejszych zaliczyć można brak polskich technologii umożliwiających produkcję oraz tłoczenie biometanu do sieci gazowej, a także wydzielanie się uciążliwych odorów podczas pracy instalacji, które powodują protesty okolicznych mieszkańców.

Centrum przypomina, że w Polsce, pomimo bardzo dużego potencjału surowcowego, do tej pory wybudowano niewiele ponad 300 biogazowni, w tym 116 rolniczych. Do tego żadna z nich nie wytwarza biometanu, który mógłby zostać wtłoczony do sieci gazowej.

Problemy spotykające wielu krajowych inwestorów oraz właścicieli instalacji biogazowych zaczynają się jeszcze na długo przed ich budową - zwróciło uwagę NCBR. Przeszkodę stanowią m.in. protesty społeczne, wywoływane najczęściej obawą przed emisjami uciążliwych zapachów. Tylko w zeszłym roku protesty przeciwko planowanym inwestycjom zahamowały budowę biogazowni w powiatach kazimierskim, krośnieńskim, międzyrzeckim oraz na Mazowszu - podkreśliło Centrum.

Dlatego w ramach projektu NCBR chce opracować innowacyjną technologię, która pozwoli na wyeliminowanie przykrych zapachów wydobywających się z instalacji biogazowych.

To nie jedyny cel. "Zadaniem wybranych przez nas podmiotów będzie opracowanie uniwersalnej, zautomatyzowanej i prostej w obsłudze, a przy tym samowystarczalnej energetycznie technologii, która będzie produkować oraz wtłaczać biometan do sieci gazowej. Dzięki warunkom i wydajności źródeł mamy potencjał, by stać się światowym liderem. Polska technologia to również szansa dla rodzimych firm na eksport" - podkreślił dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wojciech Kamieniecki.

Koncepcja wypracowanego przez ekspertów NCBR przedsięwzięcia zakłada np., że ciężarówki przywożące substraty będą wjeżdżały do hali i tam za hermetycznie zamkniętymi drzwiami wyładowywały przywiezione surowce.

Jak podkreśliło NCBR, przed Centrum jeszcze wybór partnera strategicznego, który udostępni teren pod realizację innowacyjnej biogazowni i będzie nim zarządzał. W tym celu NCBR planuje ogłoszenie osobnego postępowania, w ramach którego będą mogły się zgłaszać instytucje dysponujące odpowiednim potencjałem w tym zakresie. Na terenie tym powstać ma także centrum badawcze.

NCBR widzi przynajmniej trzy możliwe kierunki rozwoju technologii po zakończeniu przedsięwzięcia. Są to: stworzenie technologii dla gmin, która uniezależni je energetycznie, stworzenie krajowej sieci biogazowni, a także opracowanie technologii mającej indywidualne zastosowanie dla rolników i inwestorów posiadających bazę surowcową.

NCBR przypomniało, że projekt wpisuje się m.in. w plany PGNiG, które w sierpniu 2020 r. zapowiedziało, że w ciągu 10 lat w Polsce powstanie 1,5-2 tys. biogazowni, a do 2025 r. około 1,5 mld m sześc biometanu będzie wtłaczane do sieci gazowej grupy.

