NCBR: 4 mln dla polskich przedsiębiorców i naukowców w ramach inicjatywy GlobalStars

W konkursie na innowacje o potencjale rynkowym, z obowiązkowym udziałem firm z Singapuru, na polskich wnioskodawców czekają 4 miliony złotych - poinformowało we wtorek Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Odbywa się to w ramach międzynarodowej inicjatywy GlobalStars.

GlobalStars to inicjatywa oddolna, umożliwiająca współpracę dwóch państw zrzeszonych w EURECE, lub co najmniej jednego państwa zrzeszonego i jednego stowarzyszonego, z państwem spoza tej inicjatywy. Ideą współpracy państw w ramach GlobalStars jest zdefiniowanie obszarów tematycznych naboru oraz zorganizowanie konkursu na projekty badawczo-rozwojowe. W konkursie z udziałem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) państwami inicjatorami są Holandia i Wielka Brytania, a uczestnik spoza EUREKI to Singapur.

Zgłaszane projekty powinny być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi. Muszą mieć cywilny cel.

Zasady udziału są analogiczne do uruchomionego 18 maja br. naboru wniosków w ramach EUREKI. Również w GlobalStars mogą aplikować MŚP, grupy przedsiębiorstw z MŚP jako liderem lub grupy podmiotów złożone z co najmniej jednego MŚP i co najmniej jednej jednostki prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę, ponownie z MŚP jako liderem takiej grupy.

Alokacja NCBR dla wszystkich polskich podmiotów wynosi 4 mln zł, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota przyznana na dofinansowanie jednego projektu nie może przekroczyć 1 mln zł. Jeden podmiot nie może zaś otrzymać więcej niż 500 000 zł dofinansowania.

Podmioty, które nie współpracowały dotąd z firmami z Singapuru, strona singapurska uruchomiła elektroniczną platformę B2B: https://eureka-globalstars-singapore-open-competition.b2match.io. Można na niej znaleźć profile działalności tamtejszych firm zainteresowanych udziałem w konkursie i tą drogą nawiązać z nimi kontakt. NCBR poinformowało również, że 25 czerwca planowane jest webinarium dla firm zainteresowanych udziałem w konkursie. Można się na nie zarejestrować pod adresem: https://register.gotowebinar.com/register/5652407166787516941.

Nabór wniosków rozpoczął się w poniedziałek, 8 czerwca br. i potrwa do 15 października. Szczegółowe informacje na stronie NCBR: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna/inne-inicjatywy-wielostronne/eureka/globalstars/

"Polskie podmioty nieczęsto mają okazję do współpracy z tą gospodarczą potęgą Azji i świata" - podkreślił dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki cytowany w komunikacie przesłanym we wtorek PAP, komentując zaproszenie przez Enterprise Singapore do udziału w inicjatywie GlobalStars z Singapurem.

"Brak ograniczeń tematycznych w konkursie oraz wyjątkowo innowacyjna konstelacja pozostałych uczestników to dodatkowe zachęty do składania wniosków. Liczę na to, że udział polskich firm oraz jednostek prowadzących badania i upowszechniających wiedzę przyczyni się do zacieśnienia polsko-singapurskich relacji naukowo-przemysłowych i zaowocuje wspólnymi projektami o globalnym potencjale wdrożenia" - dodał.

Jak poinformowała NCBR, GlobalStars funkcjonuje w ramach inicjatywy EUREKA od połowy 2016 roku. Przedsięwzięcie to uruchomiono, by "uelastycznienić" EUREKĘ, ukierunkowaną na zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego.