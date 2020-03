NCBR: 500 mln zł dla innowatorów z woj. mazowieckiego

W konkursie Szybka Ścieżka dla Mazowsza na innowatorów czeka 500 mln zł - poinformowało PAP we wtorek Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). W konsorcjum realizującym projekt może być też jednak podmiot spoza Mazowsza.

Nowa inicjatywa NCBR: Szybka Ścieżka dla Mazowsza oparta jest na zasadach z flagowego konkursu NCBR, czyli Szybkiej Ścieżki. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców oraz konsorcjów z udziałem przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Tematyka badawcza jest dowolna, ale pomysł powinien wpisywać się w minimum jedną Krajową Inteligencją Specjalizację. NCBR wskazuje na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe, czyli te, które pozwolą na komercjalizację danego rozwiązania.

Na innowatorów czeka aż 500 mln zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (czyli z Funduszy Europejskich), z czego 250 mln zł pochodzi z alokacji dla województwa mazowieckiego, a drugie 250 - z alokacji dla pozostałych województw.

W przypadku projektu realizowanego samodzielnie, wnioskodawca musi realizować projekt na terenie Mazowsza. Jeżeli jednak chce realizować projekt w konsorcjum, przynajmniej jeden z konsorcjantów musi prowadzić prace badawczo-rozwojowe na Mazowszu.

"Fundusze Europejskie wspierają innowacje. Liczymy na dobre propozycje w naborze dla Mazowsza w sprawdzonej i przyjaznej dla zgłaszających się Szybkiej Ścieżce. Doświadczenie zeszłorocznego konkursu pokazuje, że na Mazowszu firmy zgłaszają duże zainteresowanie uzyskaniem dofinansowania na działalność B+R. Dlatego też przeznaczamy na ten konkurs największą pulę środków dla jednego regionu. Oczekujemy, że przedsiębiorstwa, które zrealizują projekty B+R, będą mogły po fazie wdrożenia z powodzeniem konkurować na rynkach europejskich i światowych" - powiedziała cytowana w komunikacie przesłanym PAP minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Z kolei wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Grzegorz Wrochna przypomniał, że Mazowsze jest najsilniejszym polskim ośrodkiem w zakresie rozwoju innowacyjności. "Warto zauważyć, że województwo to nie konkuruje z innymi polskimi regionami, a raczej działa z nimi w synergii, budując przewagę konkurencyjną krajowej gospodarki. Mazowsze staje w wyścigu z europejskimi liderami, a Warszawa rywalizuje dziś o tytuł międzynarodowej stolicy biznesu. W tym kontekście, z całą pewnością, naszą rolą jest wspieranie rozwoju tego regionu" - dodał.

Dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki zaznaczył, że NCBR postawiło sobie jasne cele: wyjść naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców poprzez uproszczenie języka w dokumentacji konkursu, a także ograniczenie liczby kryteriów, które podlegają ocenie.

W ubiegłorocznym konkursie poświęconym projektom realizowanym na terenie województwa mazowieckiego finansowanie otrzymało 56 projektów, a do innowatorów trafiło łącznie niemal 500 milionów złotych. Wśród sfinansowanych technologii znalazły się m.in. substytut czerwonych krwinek, innowacyjna usługa carsharingu 2.0, sensory dla przemysłu 4.0 i IoT czy platforma do e-marketingu. Chętnych do skorzystania ze wsparcia było jednak znacznie więcej, o dofinansowanie starało się aż 211 projektów.

Nabór projektów potrwa do 14 maja 2020 r., do godz. 16.00. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-31112020-szybka-sciezka-dla-mazowsza/