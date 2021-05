NCBR: 54 projekt otrzymały dofinansowanie w konkursie "Szybka Ścieżka – Agrotech"

54 projekty z zakresu rolnictwa i przemysłu spożywczego otrzymały w ramach konkursu "Szybka Ścieżka - Agrotech" dofinansowanie na łączną kwotę ponad 362 mln zł. Granty przyznano m.in. spółce Optidata czy spółdzielniom mleczarskim Mlekpol i Polmlek - poinformowało w środę NCBR.

Nabór do konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "Szybka Ścieżka - Agrotech" był prowadzony od 10 sierpnia do 6 listopada ub.r. Ocenie zostało poddanych 164 wniosków, z czego 54 zostały wybrane do dofinansowania w kwocie od 800 tys. zł do blisko 36 mln zł. O wsparcie w ramach konkursu ubiegały się zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych.

Wśród przedsiębiorstw, którym przyznano grant, jest m.in. spółka Optidata dostarczająca oprogramowanie do zarządzania firmą, Spółdzielnia Mleczarska "Mlekpol" w Grajewie oraz spółka Polmlek Grudziądz Sp. z o.o. Najwyższą liczbę punktów, oprócz wymienionych firm, otrzymały projekty spółek: White Hill (system regulacji oświetlenia w szklarniach ze sprężeniem zwrotnym od sygnałów emitowanych przez rośliny - plant-talk) oraz ConnectedLife (opracowanie autorskich sensorów oraz inteligentnej platformy Industrial IoT przeznaczonej do monitorowania warunków i poprawy efektywności produkcji szklarniowej) - czytamy w komunikacie NCBR.

Jak podkreśla Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska jest jednym z czołowych dostawców żywności w Unii Europejskiej, a o konkurencyjności naszego rolnictwa w najbliższych latach decydować będzie jego poziom technologiczny, zwłaszcza że upowszechnienie innowacji w sektorze rolno-spożywczym ma pozytywny wpływ na ochronę klimatu i zdrowie konsumentów.

"Rolnictwo to zasób strategiczny każdego państwa. Wzmacnianie współpracy pomiędzy branżą rolno-spożywczą i światem nauki pozwoli na rozwój tego obszaru polskiej gospodarki. Temu właśnie służy konkurs +Szybka Ścieżka - Agrotech+ i realizacja wybranych projektów" - podkreślił szef Ministerstwa Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, gratulując firmom, które skorzystają z dofinansowania.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak zauważyła, że dzięki dofinansowaniu projektów powstaną kolejne innowacje w polskiej gospodarce, które z całą pewnością przyczynią się do zwiększenia jakości produkcji żywności. Dodała, że dzięki tym projektom w coraz większym stopniu Polska ma szansę stać się eksporterem nie tylko żywności, ale również liczącym się dostawcą wysokich technologii towarzyszących jej produkcji.

Celem konkursu "Szybka Ścieżka - Agrotech" jest wsparcie innowacyjnych projektów w rolnictwie w ramach sześciu obszarów tematycznych, takich jak: automatyzacja i robotyzacja, mechanizacja, aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów, oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania. Ponadto projekty mogą dotyczyć rolnictwa precyzyjnego (ang. smart fields), zrównoważonego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, innowacyjnej żywności, biotechnologi rolniczej oraz bioenergii.

Każdy projekt, na jaki zostało przyznane dofinansowanie, po zakończeniu będzie musiał zostać wdrożony na rynek. Dodatkowo projekty będą realizowane w regionach o niższym stopniu zamożności, tj. poza województwem mazowieckim.

Zdaniem dyrektora Narodowego Centrum Bań i Rozwoju Wojciecha Kamienieckiego realizacja tych projektów przyczyni się do szerszego stosowania zaawansowanych technologii w polskim sektorze rolno-spożywczym. "Liczba, ale przede wszystkim jakość zgłaszanych wniosków przekonała o konieczności zwiększenia alokacji. To świadczy o dobrej kondycji branży i dużym potencjale rozwoju jej zaplecza B+R" - ocenił szef NCBR.

