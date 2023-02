NCBR: 7 lutego ruszy pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie z FENG 2021-2027

7 lutego 2023 r. ruszy pierwszy nabór wniosków dla przedsiębiorców o dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027 - poinformowało w poniedziałek Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

W komunikacie przekazano, że w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) realizowane będzie wsparcie na rzecz m.in. przedsiębiorców w obszarze B+R, budowania środowiska przyjaznego innowacjom o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki i zazieleniania przedsiębiorstw zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.

"Inwestowaniem środków w obecnej perspektywie zajmą się wybrane instytucje, w tym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, któremu powierzyliśmy zadanie wsparcia przyszłościowych projektów badawczo-rozwojowych rodzimych przedsiębiorców, organizacji badawczych i konsorcjów naukowo-przemysłowych" - wskazał cytowany w informacji minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

NCBR uruchomi w tym roku zarówno konkursy bez ograniczeń tematycznych, jak też sprofilowane. Pod auspicjami Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki przewidziane jest wsparcie innowacyjnych pomysłów m.in. z obszaru zielonych technologii, cyfryzacji, dostępności, rozwoju infrastruktury badawczej czy pierwszych wdrożeń przemysłowych i sztucznej inteligencji. Będą to: Szybka Ścieżka SMART, IPCEI oraz IPCEI wodorowy, Działanie TEF AI oraz Seal of Excellence.

Łączna alokacja na wszystkie działania realizowane przez NCBR w ramach FENG na lata 2021-2027 wynosi 2,56 mld euro czyli około 12 mld zł. Na pierwszy priorytet - Wsparcie dla przedsiębiorców - NCBR przeznaczy ponad 1,96 mld euro, na priorytet drugi - Środowisko przyjazne innowacjom - 432,9 mln euro, a na trzeci - niemal 166,7 mln euro.

W ramach "Wsparcia dla przedsiębiorców" NCBR planuje ogłosić w tym roku pięć konkursów, z czego pierwszy - 7 lutego br. Nabór w pierwszych dwóch konkursach skierowany będzie do pojedynczych przedsiębiorców innych niż MŚP. Wyjaśniono, że orientacyjny budżet tych dwóch konkursów Ścieżki SMART wyniesie 667 mln zł na każdy z nich. Natomiast alokacja w trzecim naborze z planowanym ogłoszeniem 9 sierpnia br. i również skierowanym do pojedynczych przedsiębiorców innych niż MŚP sięgnie ok. 890 mln zł. Z kolei konkurs skierowany do konsorcjów przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP oraz przedsiębiorstw (MŚP oraz innych niż MŚP) z organizacjami badawczymi lub NGO zostanie ogłoszony 10 maja br. Orientacyjny budżet to 1,33 mld zł. Dodatkowo, 6 czerwca br. zostanie ogłoszony nabór w ramach Ścieżki SMART dedykowany projektom na rzecz dostępności z orientacyjną alokacją 445 mln zł.

