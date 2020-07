NCBR:77,5 mln zł na wspólne projekty jednostek naukowych i przedsiębiorców

Niemal 77,5 mln zł przyznało NCBR 19 konsorcjom w rozstrzygniętym właśnie konkursie "Projekty aplikacyjne". W jego ramach mają m.in. powstać proekologiczne materiały redukujące zanieczyszczenia, zostać zorganizowane szkolenia dla personelu kolejowego z użyciem wirtualnej rzeczywistości.

To był szósty konkursu w programie "Projekty aplikacyjne" - podało we wtorek w komunikacie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Celem programu jest zwiększenie skali wykorzystania nowych, rodzimych technologii przez polskie firmy. Konkurs realizowany dzięki środkom z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ma on umożliwić wspólną realizację inicjatyw badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa i jednostki naukowe.

Pojedyncze projekty otrzymają dofinansowanie od ponad 1 mln do ponad 10 mln zł.

"Współpraca nauki z biznesem to jeden z priorytetów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To warunek transferu wiedzy i technologii do przemysłu. Dlatego znaczenie ma każdy program nakłaniający te dwa środowiska do kooperacji. Program +Projekty aplikacyjne+ to podobnie jak doktoraty wdrożeniowe esencja takiego podejścia. Na prace badawczo-rozwojowe przeznaczyliśmy w nim już ponad 680 mln zł" - mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek cytowany w komunikacie.

Wśród dofinansowanych projektów znalazły się szkolenia dla personelu kolejowego z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, redukcja zanieczyszczeń powietrza dzięki produkcji proekologicznych materiałów, systemem do wykrywania zaburzeń smaku i węchu opartym na badaniu wykonywanym samodzielnie w domu pacjenta czy systemem do diagnostyki, terapii i treningu zaburzeń funkcjonalnych i uszkodzeń części szyjnej i szyjnopiersiowej kręgosłupa.

Dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki podkreślił, że jak zawsze do konkursu "Projekty aplikacyjne" zgłosiła się liczna i różnorodna grupa wnioskodawców. "To kolejna okazja do wsparcia najbardziej wartościowych projektów, które powstały dzięki połączeniu wiedzy naukowej oraz potrzebnej do jej wdrożenia technologii. Ostatnie miesiące pokazały jak dużo przed nami wyzwań społeczno-gospodarczych w różnych dziedzinach życia. W trudnym czasie epidemii najlepiej widać jak procentują efekty współpracy przedsiębiorców i naukowców - projekty z obszaru medycyny i farmacji, ale także np. narzędzia ułatwiające nam zdalną pracę i edukację" - dodał.

Z kolei minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak wskazała, że sektor zdrowia i transportu jest mocno reprezentowany na wybranej przez ekspertów liście projektów aplikacyjnych. "Innowacje w tych branżach są bardzo potrzebne, ponieważ właśnie w nich chcemy zająć jedno z czołowych miejsc w Europie. Polskiej gospodarce udało się być dość odporną na koronakryzys. Z pomocą funduszy europejskich chcemy powrócić na pozycję lidera rozwoju. Chcemy też pokonać barierę, jaką dla polskich firm było wykorzystanie innowacji w rozwijaniu przedsiębiorczości" - zapewniła.

NCBR ogłosiło kolejny, siódmy już konkurs w programie "Projekty aplikacyjne". Konsorcja mogą zgłaszać się w nim do 31 lipca br. Budżet konkursu to 100 mln zł. Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne są na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-14142020-projekty-aplikacyjne/.