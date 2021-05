NCBR: do 14 czerwca można jeszcze zgłosić projekt dot. nowoczesnych ciepłowni

Jeszcze do 14 czerwca br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czeka na projekty pozwalające przekształcić instalacje ciepłownicze oparte na paliwach kopalnych na nowoczesne i wykorzystujące OZE - przypomina NCBR. Centrum na program "Ciepłowni Przyszłości" zarezerwowało 38 mln zł.

NCBR wyjaśniło, że realizowany program ma na celu opracowanie technologii pozwalającej przekształcić instalacje ciepłownicze oparte na paliwach kopalnych w nowoczesne, a przy tym efektywne energetycznie i kosztowo systemy, które będą zaopatrywać mieszkańców w ciepło i ciepłą wodę. Mają one bazować w 80 proc. lub nawet 90 proc. na odnawialnych źródłach energii.

Projekty w ramach programu "Ciepłownia Przyszłości" można składać do 14 czerwca do godz. 12.

NCBR zakłada, że konwencjonalne ciepłownie zostaną zastąpione przez instalacje złożone z: kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, farm wiatrowych, biogazowni korzystających z odpadów rolniczych oraz magazynów ciepła.

"Modernizacja systemów ciepłowniczych przy wykorzystaniu technologii OZE to poważne wyzwanie. Poprzez nasze przedsięwzięcie chcemy pokazać, że jest możliwe przekształcenie systemów, w przypadku których energia pozyskiwana jest obecnie z paliw kopalnych w procesach spalania, w systemy ciepłownicze bazujące nawet w 80-90 proc. na energii odnawialnej. I to przy zapewnieniu akceptowalnej ceny ciepła dla odbiorcy" - wskazał dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki.

Centrum zwróciło uwagę, że w programie nie bez znaczenia jest element rywalizacji. 10 firm, które w wyniku postępowania ogłoszonego w trybie zamówień przedkomercyjnych zostanie wybranych do pierwszej fazy przedsięwzięcia, będzie miało za zadanie przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

"Powinny one potwierdzić, że można opracować system ciepłowniczy, który zamiast energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych dostarczać będzie odbiorcom ciepło pozyskane ze źródeł odnawialnych o udziale co najmniej 80 proc." - wyjaśniono.

Dodano, że aby to wykazać, uczestnicy zaprojektują cyfrowe modele demonstratorów innowacyjnej technologii "ciepłowni przyszłości". Na wykonanie tych prac przewidziano w sumie 5 mln zł.

NCBR poinformowało, że do kolejnego etapu (z budżetem 33 mln zł) zakwalifikowany zostanie jeden wykonawca, który następnie przeniesie wyniki swoich dotychczasowych badań do postaci demonstratora nowej technologii i uruchomi go na terytorium Polski.

"Przy czym nie jest wykluczone, że NCBR sfinansuje więcej demonstratorów technologii niż tylko jeden" - przekazano.

Centrum wskazało, że w Polsce ciepłownictwo systemowe obejmuje obecnie 42 proc. gospodarstw domowych i jest jednym z największych w Europie. Dodano, że ok. 83 proc. koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych nie spełnia kryterium przedsiębiorstwa efektywnego energetycznie.

"Coraz niższa jest też ich rentowność, co wynika m.in. ze stale rosnących cen emisji CO2. Tylko znikoma ilość przedsiębiorstw ciepłowniczych korzysta z energii pozyskiwanej z OZE" - podkreślono.

Według NCBR mniejszym systemom ciepłowniczym będzie coraz trudniej funkcjonować, dlatego potrzebna jest zmiana modelu działania i nowa technologia oparta o OZE. Z tego też względu program "Ciepłownia Przyszłości" kładzie nacisk na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w tych ciepłowniach, gdzie obecnie energia pozyskiwana jest z przetwarzania paliw kopalnych lub współspalania biomasy. Chodzi o to, aby przekształcić je w systemy optymalnie zeroemisyjne.

Program "Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE" jest jednym z dziewięciu nowych przedsięwzięć zainicjowanych przez NCBR, które wpisują się w założenia strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Mają one na celu stworzenie nowych technologii dla polskiej gospodarki.

W ramach projektów realizowanych dzięki funduszom europejskim opracowane zostaną również m.in. elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym, nowoczesne oczyszczalnie ścieków, budynki efektywne procesowo i energetycznie, systemy wentylacji dla szkół i domów, technologie domowej retencji, magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła i chłodu.

Podkreślono, że wszystkie przedsięwzięcia zostały wybrane pod kątem ich potencjału do masowego wdrożenia i możliwości stania się polską specjalnością.

