NCBR: dziesięć start-upów skorzysta z programu akceleracji w stanie Nevada

Dziesięć start-upów reprezentujących branże kluczowe dla Polski i stanu Nevada w USA wyjedzie na tydzień do Reno i Las Vegas, aby tam m.in. szkolić się i spotykać ze specjalistami. NCBR uruchomiło w środę pilotażowy program, do którego zgłoszenia przyjmowane są do 6 marca br.

Pilotażowe działanie akceleracyjne pod nazwą NCBR-NAP: NCBR-Nevada Acceleration Program uruchomiło w środę Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z amerykańskim stanem Nevada. Jest ono bezpośrednim efektem listu intencyjnego podpisanego przez wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina oraz poprzedniego gubernatora stanu Nevada Briana Sandovala - informuje NCBR w przesłanym komunikacie.

Oczekiwanym rezultatem inicjatywy jest rozpoczęcie współpracy pomiędzy firmami i instytucjami z Polski i stanu Nevada w szeroko rozumianym obszarze innowacyjności, w tym komercjalizacja rozwiązań technologicznych oraz wspieranie kooperacyjnych form działalności badawczo-rozwojowej.

W programie mogą wziąć udział start-upy, czyli młode firmy technologiczne - przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w obszarze technologicznym, których data wpisu do właściwego rejestru jest nie krótsza niż 6 miesięcy. Start-up może mieć w szczególności formę spółki kapitałowej. Do udziału w działaniu mogą przystąpić jedynie ci przedsiębiorcy, którzy w okresie 5 lat poprzedzających ogłoszenie regulaminu działania nie uczestniczyli w żadnym z etapów w krajowym lub zagranicznym konkursie, programie albo innym działaniu realizowanym we współpracy ze stanem Nevada.

Premiowane będą te start-upy, których obszary działalności wpisują się zarówno w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, jak i w branże kluczowe dla gospodarki stanu Nevada, jak np. technologie wodne, systemy autonomiczne, inteligentne miasta, przechowywanie danych, przemysł wydobywczy czy branża hotelarsko-gastronomiczno-rozrywkowa.

Spośród nadesłanych zgłoszeń najlepszych 30 start-upów otrzyma zaproszenie do udziału w dwóch pierwszych dniach Bootcamp Warsaw w Warszawie (30-31 marca 2020 r.). Następnie wyłonionych zostanie 20, które wezmą udział w trzecim i czwartym dniu Bootcampu (1-2 kwietnia 2020 r.). Kulminacją Bootcamp Warsaw będzie Demo Day (9 kwietnia 2020 r.), podczas którego przedstawiciele 20 start-upów m.in. odpowiedzą na pytania jurorów. Najlepszych 10 start-upów, podzielonych na dwie grupy, w czerwcu i lipcu 2020 r. poleci do Nevady. Spędzą tam po 7 dni, na które złożą się spotkania, networking i współpraca z wybitnymi specjalistami w dziedzinie rozwoju start-upów. Program spotkań w Nevadzie będzie dopasowany do profilu zwycięskich firm.

"To pilotażowe działanie kierujemy do młodych, ambitnych polskich przedsiębiorców o dużym potencjale rozwoju, chcących zaistnieć na rynku amerykańskim. Wierzę, że dzięki temu nowemu doświadczeniu będą oni mogli dostosować swoje pomysły biznesowe do wymagań rynku Nevady, co zaowocuje otwarciem działalności za oceanem i pozyskaniem nowych funduszy. Szkolenia w ramach Bootcamp Warsaw oraz właściwy proces akceleracji już w Nevadzie pomogą im rozwinąć i zweryfikować strategie w relacjach z potencjalnymi inwestorami z kraju i zagranicy" - mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR cytowany w prasowym komunikacie.

Wszelkie informacje na temat programu są dostępne na stronie internetowej NCBR: www.ncbr.gov.pl.