NCBR i KETEP podpisały umowę o polsko-koreańskiej współpracy technologicznej

NCBR i KETEP podpisały umowę o polsko-koreańskiej współpracy w zakresie technologii energetycznych. W jej ramach planowane są wspólne konkursy na projekty badawczo-rozwojowe. Ogłoszenie pierwszego naboru konkursowego planowane jest na 2023 r. - poinformował w środę NCBR.

"Agencja rządowa Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) podpisały umowę o współpracy bilateralnej" - poinformował w środę NCBR.

Jak dodano, w ramach umowy NCBR oraz KETEP zamierzają przygotować i ogłosić wspólne konkursy na projekty badawczo-rozwojowe. Wielostronne działania w zakresie współpracy, w których agencje wezmą udział, mają przynieść korzyści technologiczne i ekonomiczne w obszarze technologii energetycznych.

Zaznaczono, że współpraca w dziedzinie energetyki przyczyni się do rozwoju innowacyjnych technologii energetycznych oraz rozszerzania krajowych prac badawczo-rozwojowych. "Ogłoszenie pierwszego naboru w konkursach planowane jest na 2023 rok" - poinformowano w komunikacie NCBR.

"Projekt programu bilateralnego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) a Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) zakłada współpracę w tematyce technologii energetycznych. Są one niezwykle ważne w perspektywie przyszłości i następujących zmian klimatycznych. Jest to jednocześnie szansa na promocję polskiego sektora badań i rozwoju, prezentację projektów i produktów polskiego przemysłu, biznesu, środowiska naukowego, czy działalności NCBR" - powiedział cytowany w komunikacie p.o. dyrektor NCBR dr Paweł Kuch.

"Rozszerzenie i kontynuacja współpracy w ramach polsko-koreańskiego programu badawczo-rozwojowego stworzy nowe możliwości dla środowisk naukowych oraz zorientowanych na innowacje przedsiębiorców z Polski oraz Korei Południowej" - wskazał Paweł Kuch.

Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) jest agencją rządową, która koncentruje się między innymi na ocenie i zarządzaniu rozwojem technologii energetycznych. Do głównych celów KETEP należą: analiza i przewidywanie trendów w technologii energetycznej; rozpowszechnianie i nadzór informacji, wsparcie, ocena i pomoc w rozwoju planów technologicznych dla firm; realizacja polityki w zakresie prowadzenia badań dot. technologii energetycznych na krajowej oraz międzynarodowej arenie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl