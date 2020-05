NCBR Investment Fund ASI planuje zapewnić na rozwój nowoczesnych firm 1,4 mld zł

NCBR Investment Fund ASI za kilka tygodni ogłosi nabór tzw. funduszy partnerskich, czyli funduszy venture capital, które chciałyby inwestować w projekty badawczo-rozwojowe; spodziewa się, że we współpracy z nimi zapewni na rozwój polskich nowoczesnych firm 1,4 mld zł.

Poinformował o tym w poniedziałek prezes NCBR Investment Fund ASI Krzysztof Szubert, który wystąpił na sesji Europejskiego Kongresu Gospodarczego Online nt. cyfryzacji w czasie pandemii. Jak podkreślił, temat cyfryzacji przewijał się także w wielu innych dyskusjach kongresu, jednak dziedzina ta - by nadać jej rozwojowi dalszego rozpędu - wymaga finansowania.

"Mamy szereg narzędzi wprowadzonych w ostatnim roku przez Komisję Europejską - z punktu widzenia firm warto mieć je na uwadze i aplikować o ich środki. To programy Digital Europe, blisko 10 mld euro na najnowsze rozwiązania cyfrowe (…). Jest też bardzo bogaty program Horyzont 2020, czy jego nową odsłonę w nowej perspektywie Horyzont Europa, gdzie mamy blisko 100 mld euro na badania badawczo-rozwojowe" - mówił Szubert.

Zaznaczył, że na polskim rynku firmy z branż nowoczesnych technologii, po początkowym etapie powstawania, wchodzą w fazę rozwoju i wzrostu, potrzebując dodatkowego finansowania.

"Jest kilka miejsc, gdzie po te pieniądze można się zgłaszać, jest to zarówno Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (…), są inne miejsca i jest cała grupa funduszy Venture Capital" - wskazał Szubert. Zastrzegł, że polski rynek VC jest stosunkowo młody: w poprzednim roku był szacowany na ok. 1 mld zł. Dodał, że mimo trudnych okoliczności, potrzeba dostępu do kapitału rośnie.

W tym kontekście poinformował, że NCBR Investment Fund ASI za kilka tygodni ogłosi nabór tzw. funduszy partnerskich, czyli funduszy Venture Capital, które chciałyby inwestować w projekty badawczo-rozwojowe.

"Na dziś budżet funduszu oszacowany jest na 700 mln zł, więc mając na uwadze, że będziemy chcieli prowadzić inwestycje wspólnie z partnerami, gdzie te pieniądze inwestycyjne mamy nadzieję podwajać - zarówno z partnerami krajowymi, jak i funduszami, które będziemy chcieli ściągać spoza Polski do inwestowania na naszym rynku - to to jest podwójna kwota, czyli już dziś mówimy o kwocie 1,4 mld zł w skali pięciu, sześciu lat" - zasygnalizował Szubert.

Przekładając to na obecny poziom rynku VC w Polsce zobrazował, że będzie to "zastrzyk na poziomie do 20 proc.". "Będziemy w stanie bardzo dużo tych pieniędzy dostarczyć, szczególnie do firm z obszaru startupowego, które już jakoś przetarły się, dostały już małe pieniądze grantowe czy z funduszy na poziomie pojedynczych milionów" - zapowiedział szef NCBR Investment Fund ASI.

"Teraz, w kolejnym etapie ich rozwoju, celujemy w spółki, w które chcemy inwestować pomiędzy 6 mln zł, a 128 mln zł. To dość nietypowe widełki, natomiast one wyszły nam z wielu badań luki kapitałowej na polskim rynku: mamy bardzo duże zainteresowanie i dużo pieniędzy na projekty małe - szczególnie z tego obszaru cyfrowego, natomiast nie bardzo mamy pieniądze na rozwój w dalszych stadiach" - wyjaśnił.

Zasygnalizował też, że NCBR Investment Fund ASI będzie chciał skoncentrować się nie tylko na na firmach cyfrowych, natomiast również na obszarze inżynierskim, przemysłu 4.0, nowych technologii.

Odnosząc się do pytania o zaostrzającą się globalną konkurencję w świecie cyfrowym Szubert przypomniał, że Unia Europejska próbuje gonić pod tym względem Stany Zjednoczone oraz Chiny. Zwrócił uwagę, że narodowa komisja ds. rozwoju Chin w ostatnich tygodniach zdefiniowała dziewięć strategicznych nowych obszarów infrastrukturalnych ze świata cyfrowego: od sztucznej inteligencji, przez 5G do technologii blockchain.

"Za tym idą też ogromne pieniądze: tam mówi się o kwocie 1 bln dolarów, które chcą zainwestować w ten obszar. Dla porównania Unia Europejska w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego liczy w perspektywie kilku lat na przychody z tego obszaru na poziomie 415 mld dolarów" - zaznaczył Krzysztof Szubert podczas internetowej sesji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.