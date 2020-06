NCBR nie jest bankomatem. Reformy za pasem

Działania NCBR charakteryzują dziś trzy „R”: „Ryzyko”, „Równowaga” i „Rezultat”. Nasz horyzont to nie „mechaniczny” wyścig, ile umów zdążymy podpisać, ale stałe baczenie, ile z ich realizacji zyska polska gospodarka, a pośrednio tzw. przeciętny obywatel – deklaruje Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w rozmowie z WNP.PL.

- Oczywiście, że nie. Nie da się raz być kimś zaangażowanym bezpośrednio w projekt, a za kilka minut osobą neutralną i oceniać konkurencyjne propozycje... Nawet wyłączanie się z grona ekspertów z uwagi na konflikt interesów i powrót za moment przy ocenach rywali to rozwiązanie bardzo trudne do zaakceptowania.A z czysto praktycznego punktu widzenia: podobne praktyki mocno komplikują proces decyzyjny, gdyż od razu stwarzają okazję do domysłów, protestów, odwołań. I rozstrzygnięcie nie jest już takie niewzruszalne, jak mogłoby być.- W przeszłości długo wystarczało krótkie oświadczenie eksperta, że - oceniając dany projekt - nie popadnie w konflikt interesów.Teraz musi potwierdzić, że nie ma konfliktu interesów w przypadku wszystkich wniosków w konkursie. W dodatku wie, że jego oświadczenie podlega rygorom Kodeksu karnego (odpowiednie paragrafy są enumeratywnie wyliczone) i przykrym sankcjom za mijanie się z prawdą.- To faktycznie sfera trudna do jednoznacznej weryfikacji - mimo licznych i wielkich baz danych z elementami, które można by powiązać z konkretną osobą.A NCBR nie jest „organem śledczym”, nie sposób też popadać w obsesję podejrzliwości. Dlatego skuteczną, według mnie, metodą pozostaje sygnowanie jednoznacznego dokumentu i świadomość, że za zatajenie lub zafałszowanie stanu faktycznego grożą naprawdę bardzo przykre konsekwencje.Jak było przed laty? Trudno mi oceniać, czy te skromniejsze procedury były zawsze przestrzegane. W przypadku brata pana ministra Szumowskiego – mimo że jego nazwisko widniało w składzie komisji oceniającej projekt – jego podpis w protokole się nie znalazł, co mogłoby wskazywać, że się wyłączył… Tylko tyle i aż tyle wynika z lektury papierowych dokumentów.Pod koniec mojej kadencji NCBR będzie w całości scyfryzowany (w tym przyjmowanie wniosków, ich podpisywanie i weryfikacja). Także wstecz –w tzw. okresach trwałości (pięć lat po projekcie) - archiwum przełożymy na formę cyfrową. Stworzy to strukturę bardziej przejrzystą i odporną na wszelkie „działania z zewnątrz”.- Każdy zgłasza się jedynie osobiście - z dorobkiem i cv. I na tej podstawie jest kwalifikowany (bądź nie) do grona ekspertów. Po szkoleniu dopuszczamy nowego fachowca do oceny wniosków - najpierw w gronie innych, doświadczonych ekspertów, a potem już samodzielnie.Z naszego działu zarządzania ekspertami wybieramy przewodniczących paneli; ich członkowie to specjaliści zewnętrzni, współpracujący na zasadzie umowy-zlecenia.W czasie pracy oceniamy ekspertów wedle reguły „po owocach poznacie ich” - pod kątem fachowości, terminowości, a nawet kultury zachowania, gdyż mieliśmy nieliczne przypadki traktowania wnioskodawców opryskliwie – jak uciążliwych petentów.- Stuprocentową! Są też „anonimowi”. To z reguły trzy osoby, z przewodniczącym włącznie. Wybieramy jednak na podstawie algorytmu każdorazowo pięciu fachowców – by nie opóźniać prac z powodu nagłego konfliktu interesów, choroby czy choćby nieprzewidzianego wyjazdu.- Powołujemy zespół ekspertów od nowa - i on ocenia wniosek od początku, nie mając do wglądu poprzednich opinii. To czysta procedura, weryfikująca raz jeszcze, czy dany wniosek nadaje się do finansowania przez nas.Fakt, oceny czasami różnią się od siebie - ekspert kieruje się swoim punktem widzenia i wiedzą. Czynnik subiektywizmu trzeba tu z góry wkalkulować… -Inaczej musielibyśmy stworzyć absolutnie niezawodne algorytmy sztucznej inteligencji, ale i wtedy nie obeszłoby się bez wątpliwości.Nawet już w realizacji, przy ocenie kamieni milowych zdarzają się spory, różnice zdań – i tam też istnieje możliwość odwoławcza: jeden ekspert może być „skontrowany” opinią drugiego. Jeśli te zdania są diametralnie różne, powołujemy trzeciego „arbitra”.- Skala naszej aktywności na międzynarodowym polu jest nieadekwatna do pracy NCBR w kraju, ale warto tu przypomnieć naszą działalność w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tu fundusze wykłada głównie Norwegia) czy w ramach bilateralnych umów - m.in. z Japonią, Chinami, Tajwanem, USA, a w Europie – z Niemcami (Brandenburgią). Razem z ekspertami wyznaczonymi przez naszych partnerów oceniamy poszczególne przedsięwzięcia.Nieraz dyskutowaliśmy, czy dobierać tylko ekspertów z zagranicy… Jakie zalety? Jeszcze większa gwarancja bezstronności i braku osobistego zainteresowania pozytywną czy negatywną oceną.A bariery? Dokumenty muszą być napisane albo tłumaczone na angielski, co z powodu specyfiki i dużej specjalistyczności projektów, nie jest kwestią banalną: słownictwo musi precyzyjnie oddawać treść i ducha wniosku. Koszty też rosną.Może się też pojawić problem ze zrozumieniem problematyki dotyczącej polskiej gospodarki, co mogłoby wpłynąć na zafałszowanie miary. No i na upartego można sobie wyobrazić jakieś tajemne powiązania tych fachowców z zagraniczną konkurencją - i to, że chcą „ukraść” lub utrącić dobry projekt. No ale tu popadamy już w paranoję…Na razie pozostajemy przy tym, co jest. Zamierzamy w nowej ustawie o NCBR wpisać możliwość składania wniosków po angielsku (obowiązuje nas teraz Ustawa o języku polskim). Taką dwujęzyczność zapisano w ustawie o Narodowym Centrum Naukowym (NCN), które wykorzystuje ekspertów z zagranicy. Tyle że badania podstawowe mają swą specyfikę, a w środowisku naukowców angielski jest w zasadzie powszechny. A wśród innowatorów – proszę mi wierzyć - bywa jeszcze różnie...- Do tematów przyjętych już, zgodnych z procedurą wniosków dopasowujemy słowa kluczowe i według nich dobieramy nazwiska z bazy ekspertów, kierując się specjalizacjami i osiągnięciami.Z tak sformowanej grupy ekspertów losowo wybieramy pięć osób. Przedstawiamy projekt najpierw trzem specjalistom; jeśli stwierdzają, że konfliktu interesów nie ma i podejmują się pracy w „jury”, to zagłębiają się w analizę. Ich praca owocuje wstępną oceną. Wnioskodawca może się do niej odnieść, ewentualnie coś poprawić, wyjaśnić, uzasadnić albo uznać, że poprawiać nie chce, gdyż uważa, że bezwzględnie ma rację.Później kolej na panel – bezpośrednie spotkanie ekspertów z wnioskodawcą. Teraz przeprowadzamy go zdalnie, a nie face to face - i tak już pozostanie, gdyż podobny tryb przyspiesza pracę i likwiduje bariery lokalowe; teraz przeprowadzamy nawet ponad 20 paneli dziennie).Potem przychodzi pora na oceny punktowe – dwojakiego rodzaju. Oceny stanowiące (metoda zerojedynowa) to kwalifikacja, czy np. projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, czy podpada pod kryterium innowacji co najmniej na poziomie krajowym. Do tego dochodzi kilka merytorycznych, punktowych kategorii, charakteryzujących konkretny projekt. Jeśli ocena całościowa sięga pożądanego pułapu, aplikacja jest zakwalifikowana do finansowania. Jeśli zaś nie – do wnioskodawcy trafia stosowna wiadomość, wraz z opiniami ekspertów.Wnioskodawca może wnieść odwołanie albo - co wydaje się metodą szybszą i prostszą – poprawić wniosek i zgłosić go w kolejnym konkursie. Postępowanie i zespół ekspertów są w tym przypadku zupełnie nowe.- Wizje lokalne dotyczą już realizowanych projektów - na etapie któregoś z kamieni milowych czy zasadności wypłaty kolejnej zaliczki.To jeden z elementów monitoringu: w jakim stanie jest firma czy instytucja, jak prowadzi dokumentację – w sumie: czy daje rękojmię, że pomysł zrealizuje. Sporo firm, w tym np. start-upy, bazuje na wykorzystywaniu cudzych przyrządów czy aparatury do testów czy badań; czy efektywnie, a nie fikcyjnie - też sprawdzamy.- Wskutek kontroli NIK ukształtował się wspomniany– w mojej opinii: nie do końca prawdziwy – obraz. By go sprowadzić do faktycznych problemów, powołaliśmy z wiceministrem obrony narodowej Marcinem Ociepą 4-osobowy zespól analityczny, do którego dołączy jeszcze dwóch przedstawicieli resortu nauki.W skrócie: MON uważa, że prowadzenie przez NCBR projektów bardziej dotychczas służyło wykonawcom niż potrzebom sił zbrojnych (także NIK w swoim raporcie o tym wspomina).A o co chodzi? Musimy udoskonalić procedurę ogłaszania konkursów. Potrzeba bardziej szczegółowych danych z resortu obrony: czego sobie życzy i co preferuje. Należy odpowiednio zawarować te wymagania w umowach z producentami, a jeśli czas na testy prototypów jest za krótki, to trzeba go - w uzasadnionych przypadkach - wydłużyć. Musimy też bez dwóch zdań wiedzieć, że projekt nie trafi na półkę; nie wystarczy, że sama innowacja – z uwagi na postęp techniczny - nam się podoba.Z drugiej strony należy zauważyć, że umowa zawarta z wykonawcą wskutek zapotrzebowania MON, której NCBR jest stroną, nakłada na nas obowiązki. Jeśli resort obrony w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że projekt trzeba zatrzymać, to pamiętajmy zarazem, że musimy rozliczyć wszystko, co do tej pory wydatkowano. Tę rozbieżność musimy sobie do spodu wyjaśnić.Jestem dobrej myśli po wstępnych rozmowach. Mam nadzieję, że w konsekwencji budżet z MON, który otrzymujemy na badania, jeszcze wzrośnie.- Po to mamy kamienie milowe i ocenę efektów, by decydować nie tylko w kwestii płatności, ale w ogóle co do kierunku dalszego prowadzenia projektu – łącznie z wcześniejszym zamknięciem go i rozliczeniem.Jeśli na początku wspólnie z beneficjentem finansowania uznaliśmy, że zaproponowana metoda i cel są realne, ale po drodze widać, iż efekty – mimo starannej roboty - nie będą jednak zbieżne z założeniami, no to nie ma co chować głowy w piasek! Należy wstrzymać projekt i rozliczyć koszty. Nie może być tak, że prace toczą się siłą bezwładu.- Wraz z resortem nauki pracujemy nad zmianą ustawy o NCBR. Chcemy zawrzeć w niej wektory, które pozycjonowałyby Centrum inaczej niż dziś.Centrum mogłoby np. prowadzić działalność gospodarczą, a jej efekty pożytkować na swe doposażeniowe potrzeby. Cel? Idzie m.in. o analizy, wnioski, o budowę strategii rozwoju badań w Polsce z punktu widzenia i na fundamencie doświadczeń NCBR.W tej chwili panuje u nas „ścisła etatyzacja” dopasowana do budżetów unijnych i środków krajowych, które mamy rozdysponować. Nawet wygospodarowanie środków na doborowych ekspertów, którzy opracują nasz przebogaty materiał analityczny, jest bardzo trudne.Inny kierunek? Możliwość powoływania instytucji, które byłyby kuźnią innowatorów. Pożądane m.in. abyśmy stworzyli wzorcowy akcelerator innowacji (mamy po temu sposobność - przy możliwościach i wiedzy naszych pracowników). Jeśliby go dodać do instrumentów, które już u na działają, jak fundusze BRIdge Alfa, preseedowe czy seedowe finansowanie, fundusze utworzone wespół z PFR czy fundusz koinwestycyjny, to powstałby mechanizm prowadzenia firm od bardzo wczesnych form w stronę dojrzałych przedsiębiorstw - docelowo obecnych już nie tylko na polskim rynku.Chcemy mieć też sposobność inicjowania i aktywnego tworzenia prac koncepcyjnych pod kątem ich łatwego skomercjalizowania w tak fundamentalnych dziedzinach, jak big data, sztuczna inteligencja czy life science. Ich rozwój w danym państwie będzie przecież kategoryzował kraj i pozycjonował go w gospodarce światowej.- Kontynuujemy mieszanie kadry ze świata biznesu, nauki z administracją. Broń boże nie twierdzę, że ludzie z administracji są w jakimś stopniu gorsi – mają takie cechy, których czasem brakuje innym: skrupulatność, perfekcję, dobrą znajomość przepisów. Biznes zaś ceni czas, organizację, ma śmiałość (nie mylić z pochopnością) w decyzjach.Cel? Integracja pracowników, spojenie wysiłków w jednym kierunku: budowy tożsamości NCBR. I to właśnie osiągamy poprzez tworzenie własnej strategii rozwoju. Bo, proszę sobie wyobrazić, do tej pory Centrum nie ma zapisanej strategii ani nawet swojej misji…Sprawne rozdzielanie grantów nie powinno być wyłączną, a nawet bez reszty dominująca działalnością Centrum. NCBR powinno też proponować, a zapewne też – jako się rzekło - i jakoś wpływać na nasz rozwój w dziedzinach perspektywicznie pozycjonujących pozycję Polski na globie (i to tam, gdzie jesteśmy już dość mocni), a nie w sposób chaotyczny zajmować się „awangardą” w ogóle. Od wspierania tych, którzy kuleją, są inne instytucje – m.in. ARP.Przy tworzeniu strategii intensywnie rozmawiamy z ponad 20 kluczowymi pracownikami, a oni – ze swoimi ludźmi. Jesienią przestawimy naszą, przemyślaną wersję dokumentu zarówno MNiSzW, jak i Radzie Centrum, która obiecała uwagi i pomoc w ostatecznym szlifie.- Od dawna sprawdza się mariaż biznesu prywatnego z państwowym w naszych funduszach VC (80 proc. finansowania jest nasze, 20 proc. prywatne). Zadaniem partnerów jest tu zgromadzenie właściwej kadry zarządzającej (oczywiście weryfikujemy ją z uwagi na wiarygodność i umiejętności zarządzania). Potem ów fundusz - przy naszej już ograniczonej aktywności - podejmuje konkretne decyzje o inwestycjach w spółki portfelowe - i on je prowadzi.Przeniesienie tego mechanizmu w ramy funduszu koinwestycyjnego (choć tu są nieco inne zasady – także z uwagi na skalę angażowanych środków) jest tylko pomnożeniem sprawdzonego rozwiązania, a nie zupełną nowością.Spyta pan pewnie o monitoring… Jest zapewniony z trzech płaszczyzn: bezpośrednio z Centrum, poprzez naszych przedstawicieli w radzie nadzorczej (nie tylko pracujących w NCBR. ale i tych z rynku), no i z poziomu Komitetu Sterującego (dedykowanemu całemu obszarowi działań), który ma prawo nawet do zatrzymania inwestycji.Ryzyko nie tkwi w tym, czy inwestycja będzie „uczciwie prowadzona” – bo przy wspomnianych mechanizmach zabezpieczających to prawie niemożliwe, żeby było inaczej – ale w tym, czy fundusz prywatny tak czy inaczej nie będzie aby nadmiernie preferował inwestycji o relatywnie krótkim, przewidywalnym okresie zwrotu...A nam zależy w tym przypadku na przedsięwzięciach długofalowych, perspektywicznych, z widokami na przełom w danej dziedzinie – chodzi o to, by zmotywować do tego także inwestora prywatnego, przez pewne ograniczenie jego ryzyka czy podzielenie się ryzykiem.- Myślę, że tak. W ciągu kilku ostatnich lat NCBR bardzo się zmienił. Stał się m.in. bardziej przyjazny swoim – chce podkreślić – klientom, a nie petentom, rozbudował też edukacyjne formy pracy. A zarazem skrupulatniej rozlicza z efektów.Nasze działania charakteryzują dziś trzy „R”. „Ryzyko” nieodmiennie wiążę się z innowacyjnością. „Równowaga” oznacza system pracy i ocen, w którym elementy naukowe, administracyjne oraz biznesowe muszą się balansować i bilansować. A „Rezultat”? Nasz horyzont to nie „mechaniczny” wyścig, ile umów zdążymy podpisać, ale stałe baczenie, ile z ich realizacji zyska polska gospodarka, a nawet i – pośrednio - ów Kowalski, tzw. przeciętny obywatel.