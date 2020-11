NCBR: ponad 192 mln zł z funduszy europejskich na nowatorskie projekty

Ponad 192 mln zł z funduszy europejskich ma wesprzeć zespoły polskich naukowców i przedsiębiorców w realizacji 30 nowatorskich projektów z różnych dziedzin. O rozstrzygnięciu siódmego konkurs „Projekty aplikacyjne” Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) poinformowało PAP w czwartek.

W skierowanym do innowatorów konkursie NCBR "Projekty aplikacyjne" nie ma w nim ograniczeń tematycznych, poza wymogiem wpisywania się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację. W 7. edycji wpłynęło 85 wniosków z różnych dziedzin. Do dofinansowania wybrano 30 projektów.

"Dalekosiężny cel naszej inicjatywy to znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych, koniecznych dla rozwoju polskich przedsiębiorstw - co zarazem pomoże poprawić ich konkurencyjność. Projekty wyłonione w konkursie pokazują, że ich autorzy, a więc naukowcy i przedsiębiorcy, nie tylko potrafią ze sobą skutecznie współpracować i doskonale znają najnowsze trendy w swoich obszarach, ale także chcą mieć swój konkretny udział w rynku" - mówi cytowany w komunikacie NCBR zastępca dyrektora agencji NCBR, Przemysław Kurczewski.

Najwyższą punktację w konkursie otrzymał projekt "Rozwój przedkliniczny przeciwciał monoklonalnych do diagnostyki i terapii psich nowotworów hematologicznych", złożony przez konsorcjum w składzie: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz przedsiębiorstwo Vet Planet Sp. z o.o. Uzyska dofinansowanie około 2,3 mln zł.

Jak wynika z informacji NCBR, eksperci wysoko ocenili również pomysł na samoobsługową myjnię bezdotykową z kompaktowym systemem odzyskiwania i oszczędzania wody i energii. Zaprojektuje ją Politechnika Lubelska wraz z firmą Tixewash Polska Danuta Alchimowicz Spółka Jawna. Z kolei Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" wraz z Orlen Oil Sp. z o.o. ma się skupić na polepszaniu właściwości eksploatacyjnych przemysłowych środków smarowych za pomocą nanododatków.

Najwyższa kwota dofinansowania - ok. 15,5 mln zł - dotyczy projektu, w wyniku którego ma powstać opatrunek wchłanialny "na bazie aktywnego tropokolagenu egzogennego ze skór rybich z dodatkiem zmodyfikowanych nanoproszków węgla". Za tym przedsięwzięciem stoją Politechnika Łódzka, Sancoll sp. z o.o. i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Nabór wniosków w konkursie prowadzono w lipcu br. "Po raz kolejny okazuje się, że nawet epidemia COVID-19 nie jest w stanie wyhamować innowacji, i to w różnych dziedzinach, począwszy od medycyny i biotechnologii, poprzez chemię, ochronę środowiska i energetykę odnawialną, aż po sztuczną inteligencję czy nowoczesne technologie materiałowe. Innowacje pokonują wszelkie bariery. Ich twórcy, polscy przedsiębiorcy i naukowcy, potrafią zawalczyć o sukces swoich przedsięwzięć, a my nadal jesteśmy gotowi im w tym pomagać" - deklaruje Kurczewski.

Jak informuje NCBR, pierwotnie budżet konkursu wynosił 100 mln zł. Jednak ze względu na wysoki poziom projektów konieczne okazało się niemal dwukrotne jego zwiększenie. Źródłem finansowania są środki z funduszy europejskich - z programu Inteligentny Rozwój.

Szczegółowe informacje na temat wyniku konkursu znajdują się na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/wyniki-konkursu-14142020-projekty-aplikacyjne.

W dotychczasowych sześciu edycjach konkursu dofinansowanie uzyskało około 140 projektów.