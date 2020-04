NCBR: ponad 600 mln zł więcej w „Szybkiej Ścieżce”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zwiększyło o ponad 600 mln zł budżet finansowanego z Funduszy Europejskich konkursu „Szybka Ścieżka”. Łączny budżet konkursu to obecnie aż 1,7 mld zł.

"Ściśle współpracując z ministerstwami działamy na rzecz przedsiębiorców i naukowców, wykorzystując wszelkie dostępne środki i zasoby. Zwiększyliśmy finansowanie z Funduszy Europejskich w konkursie 'Szybkiej Ścieżki' bez ograniczeń tematycznych, co pozwoli skorzystać z tych pieniędzy szerokiemu gronu firm i jednostek naukowych planujących stworzenie innowacyjnych produktów i usług" - mówi dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dr inż. Wojciech Kamieniecki, cytowany w komunikacie NCBR przesłanym w poniedziałek PAP.

Jako pierwszy w tym roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w styczniu konkurs "Szybkiej Ścieżki" bez ograniczeń tematycznych. Zgłaszany projekt musi się jedynie wpisywać w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

NCBR uprościło w nim zasady udziału i kryteria oceny wniosków. Dzięki temu wnioskodawcy mogą nie tylko lepiej przygotować projekt, ale będzie im także łatwiej go realizować - poinformowano.

O sięgające nawet ponad 20 mln euro wsparcie na realizację projektu badawczo-rozwojowego mogą się ubiegać przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Minimalna wartość projektu realizowanego samodzielnie przez firmę z sektora MŚP to milion złotych. W pozostałych przypadkach to dwukrotność tej kwoty.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie NCBR https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-11112020-szybka-sciezka/

Konkurs "Szybkiej Ścieżki" bez ograniczeń tematycznych to nie jedyny konkurs w tym najbardziej popularnym programie wsparcia innowacji w Polsce. Poza nim trwają trzy konkursy "tematyczne": "Koronawirusy", "Urządzenia grzewcze" i "OZE w transporcie", konkurs "Ścieżka dla Mazowsza" i konkurs dla MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence. Ich łączny budżet to 1,15 mld zł. We wszystkich konkursach poza "Koronawirusami" trwają nabory wniosków. W konkursie tematycznym przeznaczonym dla projektów dot. diagnostyki, leczenia i przeciwdziałaniu chorobom wirusowym - nabór wniosków rozpocznie się 6 maja. Informacje o wszystkich prowadzonych konkursach i terminach naborów wniosków są dostępne online.

Zainteresowani uzyskaniem dofinansowania mogą skorzystać z dostępnych na stronie NCBR bezpłatnych aplikacji "Asystent innowacji" i "Asystent budżetowy", materiałów szkoleniowych "Akademii online NCBR dla firm" na kanale Youtube NCBR oraz usług Punktu Informacyjnego, który mailowo i telefonicznie wspiera wnioskodawców. Agencja wykonawcza ministra nauki regularnie organizuje także spotkania i warsztaty, które obecnie prowadzone są online.