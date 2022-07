NCBR uruchamia program wsparcia dla ukraińskich naukowców

Uruchomiliśmy inicjatywę Scheme: Support for Ukrainian researchers under Bilateral Fund of 'Applied Research' Programme, której celem jest pomoc ukraińskim naukowcom - przekazało w środę Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W środę Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) poinformowało, że uruchamia inicjatywę o nazwie "Scheme: Support for Ukrainian researchers under Bilateral Fund of 'Applied Research' Programme" albo "Schemat Wsparcia Ukraińskich Naukowców".

Jak podano na stronie NCBR, celem przedsięwzięcia jest "zapewnienie wsparcia ukraińskim naukowcom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, którzy nie mogą kontynuować działalności naukowej lub pracy w zakresie badań i rozwoju (B+R)". "Schemat umożliwia ukraińskim badaczom dołączenie do polsko-norweskich zespołów projektowych i kontynuowanie kariery naukowej" - wyjaśniono.

Zgodnie z informacją przekazaną przez NCBR pomoc dla ukraińskich naukowców zostanie udzielona w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w zakresie Programu "Badania stosowane". NCBR jest operatorem obu przedsięwzięć.

W ocenie NCBR inicjatywa "przyczyni się do wspierania rozwoju kapitału ludzkiego oraz współpracy z ukraińską społecznością akademicką, zwiększając udział Ukrainy w europejskich sieciach badawczych i programach B+R+I (badawczych, rozwojowych, innowacyjnych - PAP)".

"Budżet przeznaczony na finansowanie Działań w ramach Schematu Wsparcia Ukraińskich Naukowców wynosi 380 tys. euro. W przypadku dużego zainteresowania Schematem Wsparcia Ukraińskich Naukowców oraz dostępności dodatkowych środków budżet może ulec zwiększeniu" - poinformowało NCBR. Jak dodano, poziom dofinansowania może sięgać do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu dla organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaznaczyło, że do ubiegania się o dofinansowanie uprawnione są polskie organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, będące Promotorem lub Partnerem Projektu w aktywnych projektach badawczych finansowanych w konkursach: POLNOR 2019 Call, POLNOR CCS 2019 Call i IdeaLab Call.

Dofinansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia i realizacji dodatkowych zadań w zakresie badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych lub innego rodzajów prac związanych z projektem przez ukraińskiego naukowca. Zakres zadań jest określany w Formularzu realizacji Działania.

Formularze realizacji Działania można składać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP na adres NCBR do 25 lipca 2022 r. do godz. 11. Proces naboru ma być powtarzany co miesiąc aż do wyczerpania budżetu.

Więcej informacji oraz dokumentację naboru można znaleźć na stronie Funduszu Współpracy Dwustronnej III edycji Funduszy Norweskich (gov.pl/web/ncbr/fundusz-wspolpracy-dwustronnej) i EOG oraz na platformie konkursowej NCBR (gov.pl/web/ncbr/scheme-support-for-ukrainian-researchers-under-bilateral-fund-of-applied-research-programme).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl