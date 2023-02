NCBR: w publikacji portalu radiozet.pl pojawiły się nieprawdziwe informacje

W publikacji portalu radiozet.pl „Podejrzana dotacja od rządowej agencji. Założył firmę i po 10 dniach dostał 55 mln zł”, pojawiły się nieprawdziwe informacje - podało w czwartek w oświadczeniu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Centrum poinformowało, że wnioskodawca nie dostał dotacji z NCBR.

"W publikacji portalu radiozet.pl z dn. 02.02.2023 r. o tytule +Podejrzana dotacja od rządowej agencji. Założył firmę i po 10 dniach dostał 55 mln zł+ pojawiają się nieprawdziwe informacje, wprowadzające opinię publiczną w błąd" - napisano w świadczeniu NCBR.

"Informacje te godzą w dobre imię Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które od 15 lat wspiera polskich przedsiębiorców w tworzeniu innowacyjnych produktów i technologii, przyczyniając się do budowania nowoczesnej gospodarki" - podkreślono.

Według NCBR, tytuł i fragment publikacji: "założył w domu firmę o kapitale 5 tys. zł i 10 dni później Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało mu prawie 55 mln złotych dofinansowania" jest nieprawdziwy. "Wnioskodawca, o którym mowa w artykule, nie dostał dotacji z NCBR" - poinformowało Centrum.

Wyjaśniło, że rekomendacja do dofinansowania, czyli projekt, o którym mowa w artykule znajduje się jedynie na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania nie oznacza to wypłaty jakichkolwiek środków. "Przedmiotowa firma nie jest beneficjentem, a jedynie wnioskodawcą, z którym nie została podpisana umowa o dofinansowanie, a wyłącznie taka umowa stanowić może podstawę wypłaty jakichkolwiek środków" - podkreślono w oświadczeniu.

Jak zaznaczono, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu sam wniosek podlega jeszcze dodatkowej, szczegółowej weryfikacji ekspertów finansowych, którzy badają nie tylko zdolność poniesienia przez wnioskodawcę kosztów, ewentualne ryzyko wystąpienia nieprawidłowości dotyczących merytorycznej lub finansowej realizacji projektu, jak również skład osobowy jego zespołu badawczego. "Dopiero po takiej analizie NCBR decyduje, czy będzie wypłacać beneficjentowi zaliczki i w jakiej wysokości, albo czy będzie rozliczać projekt wyłącznie na podstawie refundacji, a także czy będzie wymagać od beneficjenta dodatkowego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Zwykle jest to gwarancja bankowa. Takie dodatkowe zabezpieczenie jest regułą w przypadku wnioskodawców, którymi są tzw. "spółki celowe" - podano.

Jak dodano, po podpisaniu umowy o dofinansowanie, NCBR nie wypłaca środków z góry, a rozlicza poniesione przez beneficjenta w projekcie koszty kwalifikowane (w formie zaliczki lub refundacji), zgodnie z harmonogramem i realizacją etapów (kamieni milowych) wskazanych w umowie o dofinansowanie .

Według NCBR, nieprawdziwe jest również zdanie: "Dwa dni przed końcem składania wniosków zwiększono ogólną kwotę do rozdysponowania z 645 mln do 811 mln zł." Jak wyjaśniono, że zwiększenie alokacji konkursu jest możliwe, aby zapewnić finansowanie wszystkich projektów rekomendowanych do wsparcia. "Łączna kwota dofinansowania w konkursie +Szybka ścieżka - Innowacje Cyfrowe+ została zwiększona zgodnie z pkt. 8 Regulaminu Konkursu po zakończeniu oceny złożonych wniosków, a nie jak wskazuje fragment - przed końcem składania wniosków o dofinansowanie" - podano.

Wskazano jednocześnie, że zwiększenie alokacji było poprzedzone udzieleniem zgody przez Instytucję Zarządzającą

W ocenie NCBR, zamieszczone w publikacje zdanie: "Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorstwa odmówiło udostępnienia wniosku oraz podania jak została w nim opisana część badawcza." wprowadza w błąd.

W czwartek Radio Zet podało na stronie internetowej, że niespełna 30-latek założył w domu firmę o kapitale 5 tys. zł i 10 dni później Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało mu prawie 55 mln złotych dofinansowania. Chodzi o ogłoszony w październiku ubiegłego roku konkurs "Szybka Ścieżka - Innowacje Cyfrowe", w którym o dofinansowanie mogły się starać zarówno małe, jak i duże firmy. NCBiR przyznało w nim pieniądze na 117 projektów, a średnia kwota dofinansowania wyniosła 5 i pół miliona złotych.

W artykule podano, że dziennikarze śledczy Radia ZET i RadioZET.pl ustalili, że prawie 55 milionów złotych przypadło zarejestrowanej w Gdańsku spółce, która zgłosiła projekt "Rozwiązań IOT do śledzenia towarów w łańcuchu dostaw i monitorowania parametrów ich transportu". Spółka została założona 10 dni przed ostatecznym terminem składania wniosków, przez jedną osobę, w mieszkaniu prywatnym. Jak napisano, wniosek firmy otrzymał najniższą możliwą ocenę dopuszczającą do finansowania, czyli 10 na 16 punktów.

