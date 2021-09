NCBR zachęca duże przedsiębiorstwa do sięgania po granty

ArcelorMittal Poland, Celsa „Huta Ostrowiec” i Grupa Azoty to liderzy w realizacji projektów badawczo-rozwojowych w Polsce. Coraz więcej dużych przedsiębiorstw prowadzi też prace nad nowymi technologiami i korzysta z programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nowa perspektywa finansowa

Patrz też: W centrum zmian. NCBR z nową strategią Dysponują zróżnicowanymi nakładami na B+R. Mają różne doświadczenia w realizacji projektów ze środków publicznych. Ponadto w grupie przedsiębiorstw dużych – w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami – jest najwyższy (39 proc.) udział podmiotów z kapitałem zagranicznym, a te niekoniecznie muszą być zainteresowane prowadzeniem swoich projektów B+R w Polsce.Zarazem część dużych firm aplikujących do NCBR „wykazuje się brakiem doświadczenia w realizacji prac B+R przed złożeniem wniosku”. Świadczy to zarazem o istniejącym potencjale do poszerzenia grupy dużych firm, upatrujących w działalności badawczej szans na rozwój poprzez inwestycje w B+R.Skraca się zarazem średni czas trwania projektów dużych przedsiębiorstw - między 2015 a 2021 r. o ponad 30 proc. Może to świadczyć o tym, że przedsiębiorstwa odchodzą od realizacji dłużej trwających projektów w NCBR, zaspokajając swoje potrzeby bieżące krótszymi projektami, stwierdzają autorzy raportu.Na przykładzie tzw. Szybkiej Ścieżki obserwuje się spadek średniego czasu trwania projektów (z 36 do 27 miesięcy), przy jednoczesnym rokrocznym wzroście liczby składanych wniosków w tym konkursie. Ponadto obowiązek wdrożenia sprawia, że firmy nauczone doświadczeniem, decydują się na realizację projektów mniej złożonych, prostszych i możliwych do wdrożenia do działalności w krótszym czasie.Duże przedsiębiorstwa najczęściej aplikują o środki samodzielnie. Jeżeli jednak wchodzą w partnerstwa to zazwyczaj w roli lidera projektu niż konsorcjanta. Wykazują się jednak doświadczeniem w realizacji projektów z jednostkami naukowymi – prawdopodobnie na zasadzie podwykonawstwa lub zleceń zewnętrznych.Duże przedsiębiorstwa będą stanowić jedną z grup docelowych w nowej perspektywie finansowej, a jednocześnie wykazują potencjał do realizacji projektów B+R. Dlatego NCBR informuje, że zadba o potrzeby tej grupy podmiotów.Patrz te: NCBR wzmacnia program wspierający innowacyjne pomysły Po pierwsze warto aktywizować wnioskodawców, którzy epizodycznie aplikują o środki w Centrum. Prawdopodobnie dysponują oni potencjałem do realizacji prac badawczo-rozwojowych.Po drugie oferta Centrum powinna być kierowana również do tych przedsiębiorstw, które dotychczas nie aplikowały do NCBR. Jednakże aby zidentyfikować taką grupę, należałoby skorzystać z zasobów tzw. wywiadowni gospodarczych. Pozyskane w ten sposób dane umożliwiłyby z jednej strony pozwoliłyby na skuteczne ukierunkowanie formy i zakresu promocji oraz dopasowanie oferty programowej do szerszego grona odbiorców.