Nest Bank chce wdrażać automatyzację i sztuczną inteligencję

Nest Bank, jeden z najmniejszych komercyjnych banków w Polsce o aktywach o wartości 6,4 mld zł, skupia się na rozwoju portfela kredytowego kosztem obligacyjnego. Bank chce też wdrażać automatyzację i AI.

Od 2021 r. do końca 2022 r. Nest Bank zaliczył blisko dwunastokrotny wzrost zysku netto. Jak wskazuje prezes firmy, Piotr Kowynia, nie byłoby to możliwe gdyby nie przeprowadzenie sprawnej transformacji i inwestycjach w nową technologię.

Jeden z najmniejszych banków komercyjnych w Polsce skupia się na współpracy z mikroprzedsiębiorcami o przychodach do 15 mln zł rocznie. W sumie Nest Bank posiada blisko 400 tys. klientów, z czego 90 tys. to właśnie przedsiębiorstwa.

Firma nie prowadzi aktualnie rozmów na temat możliwej sprzedaży banku, nie jest także zainteresowana przejęciem innych banków o podobnym profilu działalności - podaje Business Insider.

W roku 2022 Nest Bank odnotował wzrost zysku netto do 47,1 mln zł w porównaniu z 4 mln zł w 2021 r. Wcześniej bank przezwyciężył problemy i straty dzięki przeprowadzonej transformacji i skupieniu się na cyfrowych kanałach dystrybucji i inwestycjach w technologię informatyczną. Nest Bank skierował się głównie na klientów indywidualnych, oferując produkty depozytowe, darmowe konta bankowe i płatności mobilne, z kolei w obszarze kredytów uwagę poświęca mikroprzedsiębiorcom o rocznych przychodach do 15 mln zł.

Nest Bank wcześniej miał problemy z odpisami kredytowymi, które negatywnie wpływały na wyniki

Jak mówi w rozmowie z Business Insider Polska Piotr Kowynia, przed pandemią bank zakładał koszt ryzyka kredytowego na poziomie 2 proc. przy krótszych okresach gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i pokryciu ekspozycji na poziomie 60 proc., jednak BGK wydłużył gwarancję do 8 lat i zwiększył pokrycie do 80 proc. To zminimalizowało koszty ryzyka nowych kredytów i pozwoliło zaoferować klientom atrakcyjne marże kredytowe.

Kowynia dodaje, że obecnie 98 proc. nowej sprzedaży kredytów Nest Banku jest objęte gwarancją de minimis prowadzoną przez BGK. Ta sytuacja przynosi korzyści klientom, którzy otrzymują tańsze finansowanie, a także bankowi, który ma większe bezpieczeństwo i niższe koszty ryzyka.

Nest Bank, jeden z najmniejszych komercyjnych banków w Polsce o aktywach o wartości 6,4 mld zł, skupia się na rozwoju portfela kredytowego, nie tylko na wzroście aktywów. Priorytetem banku jest, jak wynika z rozmowy prezesa firmy z Business Insiderem Polska, zwiększenie liczby klientów.

Obecnie bank obsługuje ponad 300 tys. klientów indywidualnych (wzrost o 5 proc. w 2022 r.), ok. 90 tys. mikroprzedsiębiorców (wzrost o 7 proc. rok do roku). Celem Nest Banku jest dalszy wzrost w tym segmencie.

W odniesieniu do rentowności Nest Bank widzi możliwość osiągnięcia poziomu około 20 proc. ROE (wskaźnik rentowności oznaczający jak wiele zysku udało się wygospodarować spółce z wniesionych kapitałów własnych) w dłuższej perspektywie, w porównaniu do obecnych 8 proc. Jak podkreśla prezes banku, ten cel jest realny do osiągnięcia. Sposobem na jego realizację będzie zwiększenie udziału portfela kredytowego kosztem obligacyjnego oraz poprawa wskaźnika kosztów do dochodów poniżej 50 proc. Pomocne okaże się tu także wdrażanie automatyzacji i sztucznej inteligencji, a także przeniesienie części operacji do chmury.

Właścicielem banku jest brytyjski fundusz private equity AnaCap, który przejął bank od Abrisu w 2015 r.

W rozmowie z Business Insiderem Polska Piotr Kowynia podkreśla, że prowadzona przez niego firma nie prowadzi aktualnie rozmów dotyczących sprzedaży banku, mimo że fundusze private equity inwestują na określony okres. Jak dodaje, wartość banku będzie rosła, a decyzja o ewentualnej sprzedaży zależeć będzie od właściciela.

Kowynia zaznaczył także, że Nest Bank nie planuje przejmować innych banków, skoncentrowanych na mikroprzedsiębiorcach. Zamiast tego, firma woli skupić się na współpracy biznesowej lub transakcjach kapitałowych z firmami fintech.

