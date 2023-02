Netflix obniża ceny subskrypcji. Także w Europie

Platforma streamingowi Netflix zdecydowała się obniżyć ceny subskrypcji nawet o połowę w 30 krajach, w tym kilku europejskich.

W Europie obniżki są lub będą wprowadzone w najbliższym czasie w Chorwacji, Słowenii, czy Bułgarii. W sumie krajów, jakie doświadczą zniżki jest ponad 30. Netflix świadczy usługi w 190 krajach.

Jak tłumaczy krok Netflixa agencja AP, jest to przemyślana strategia. Jej celem jest próba utrzymania wzrostu liczby subskrybentów. Nie jest tajemnicą, że obok Netflixa rosną i walczą o widzów inne platformy streamingowe. Zarówno te globalne, jak i regionalne.

Netflix nie zmniejszy cen subskrypcji na kluczowych rynkach

Razem z tymi krokami nie idą żadne zmiany w cenach na kluczowych dla Netflixa rynkach, takich jak kraje Europy Zachodniej, czy USA. W tych miejscach raczej obserwowany jest wzrost cen subskrypcji w przeciągu ostatnich miesięcy i lat.

W Stanach Zjednoczonych kluczowymi konkurentami Netflixa są: Apple, Amazon, czy koncern Walt Disney. Ten ostatni mocno naciska, aby pozyskiwać odbiorców dla swojej relatywnie młodej usługi streamingowej.

Tymczasem Netflix traci subskrybentów. Szacuje się, że gigant internetowy utracił w pierwszej połowie 2022 r. około 1,2 mln odbiorców. Niemały wpływ na te straty mógł mieć informacyjny chaos związany ze zmianami polityki firmy.

Co z dzieleniem kont na Netflxie? Czy będzie zakaz?

Netflix rozważa poważnie plan subskrypcyjny za 7 dolarów (to proponowana cena w USA), który miałby być wzbogacony o reklamy wyświetlane w czasie odbioru seriali i filmów. Równie istotny może być ruch, jaki od wielu miesięcy Netflix ma zastosować wobec odbiorców dzielących się hasłami do kont. Nie jest tajemnicą, że posiadacze usługi pozwalają z niej korzystać innym odbiorcom dzięki stosunkowo tolerancyjnej polityce firmy. Szacuje się, że około 100 milionów osób na świecie ma poprzez to dostęp do treści, choć nie płacą pełnej sumy za abonament.

Netflix ma zmienić politykę tak, aby takie praktyki ukrócić, ale informacje napływające z serwisu co do konkretów rozwiązania są sprzeczne.

Starają się dotrzeć do tych, których jeszcze swoją ofertą nie zainteresowali

Przy okazji raportu o wynikach finansowych firmy kierujący medialnym gigantem Greg Peters mówił, że kluczem w planie na najbliższe miesiące dla Netflixa jest poszerzenie grona odbiorców, w tym właśnie w rynkach mniejszych, gdzie jest nadal pole na taki rozwój. Nie wspominał jednak wówczas, że można sięgnąć po obniżenie ceny dla pozyskania tego efektu.

- Wiele osób żyje w krajach, gdzie nie mamy głębokiej penetracji rynku. Szukamy szansy, aby ich zainteresować naszą ofertą- mówił.

W ostatnich miesiącach 2022 r. Netflix utracił w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie około 920 tysięcy odbiorców. Liczba odbiorców platformy w tych krajach to obecnie 74,3 mln osób. Zawirowania nie zachwiały jednak sytuacją Netflixa, bo w 2022 r. odnotował on w tym regionie zyski na poziomie 9 proc.

