Neuca planuje wypłatę dywidendy i nowe inwestycje

Neuca, spółka kontrolująca ponad 32 proc. polskiego rynku hurtowego wyrobów medycznych, zamierza wypłacić dywidendę z zysku za 2021 rok. Chce także przeznaczyć na inwestycje ponad 150 milionów złotych. Pieniądze to będą środki własne plus potencjalnie możliwe do wykorzystania kredyty bankowe.

